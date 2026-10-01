Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản – Việt Nam giới thiệu chương trình tuyển dụng và hỗ trợ đào tạo tại xã Yên Minh

Đoàn công tác khảo sát, tư vấn cho học sinh Trường THCS-THPT Yên Minh.

Làm việc với lãnh đạo UBND xã Yên Minh, đại diện JVGA giới thiệu 2 chương trình tuyển dụng và hỗ trợ đào tạo trọng tâm đối với người dân, học sinh xã Yên Minh có nhu cầu làm việc tại thị trấn Niki, tỉnh Hokkaido (Nhật Bản). Trong đó, chương trình lao động Kỹ năng đặc định (SSW) trong lĩnh vực nông nghiệp, dành cho lao động từ 18 đến 35 tuổi được đào tạo tiếng Nhật, trang bị kỹ năng chuyên môn và hưởng lương, các chế độ bảo hộ theo quy định pháp luật Nhật Bản.

Chương trình học bổng toàn phần “Trả ơn” dành cho thanh niên từ 18 đến 25 tuổi đã tốt nghiệp THPT. Học viên tham gia được tài trợ 100% học phí hệ Cao đẳng 2,5 năm ngành Nông nghiệp hoặc Du lịch tại Trường CTECH (Việt Nam) và được cam kết việc làm theo diện SSW tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp.

Trong chương trình công tác, Đoàn đến khảo sát, tư vấn trực tiếp cho đoàn viên, giáo viên, học sinh lớp 12 tại một số đơn vị trường học, thôn trên địa bàn xã Yên Minh. Qua đó, cung cấp thông tin thực tế về thị trường lao động, các điều kiện tham gia chương trình SSW cũng như định hướng nghề, cơ hội học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Chương trình làm việc của Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản – Việt Nam là cơ sở quan trọng để xã Yên Minh phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác, đào tạo và cung ứng lao động xuất khẩu bền vững. Qua đó thúc đẩy công tác giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao trong thời gian tới.