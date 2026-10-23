Hiệp Đức vận động gần 520 triệu đồng xóa nhà tạm

Các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: TẤN SỸ

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiệp Đức Nguyễn Thị Kim Loan cho biết, thời gian qua, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả nhờ sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân.

Đến nay, xã Hiệp Đức đã xây mới, sửa chữa 57 nhà Đại đoàn kết. Theo bà Nguyễn Thị Kim Loan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiệp Đức, từ nay đến hết năm 2028, xã phấn đấu huy động hơn 3,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 61 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm 2026, địa phương đặt mục tiêu xây mới ít nhất 6 căn nhà, giúp các gia đình sớm ổn định nơi ở.

Tại chương trình, các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp gần 520 triệu đồng để chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ngoài ra, một số doanh nghiệp cũng tích cực tham gia hỗ trợ chương trình "Hiệp Đức nghĩa tình" lần thứ 2.