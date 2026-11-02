Hiệp Đức trao sinh kế hỗ trợ 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Hiệp Đức trao tặng bò giống sinh sản cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: GIA PHÚC

Trong 30 hộ tham gia dự án, có 5 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo, 1 hộ mới thoát cận nghèo, 2 hộ dân tộc thiểu số, 6 gia đình chính sách và 7 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi con bò được hỗ trợ đạt trọng lượng tối thiểu 220kg và từ 12 tháng tuổi trở lên.

Theo UBND xã Hiệp Đức, dự án không chỉ hỗ trợ con giống mà còn hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi quá trình chăn nuôi và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Địa phương đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 sẽ có 10 hộ tham gia dự án thoát nghèo và cận nghèo.

Dự án có tổng kinh phí hơn 1,82 tỷ đồng; trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ mua con giống hơn 1,25 tỷ đồng, tương đương 95% chi phí. Hợp tác xã Nông nghiệp Nhì Lưu là đơn vị chủ trì liên kết. Thời gian thực hiện dự án kéo dài 36 tháng, từ tháng 10/2026 đến tháng 10/2029.

Các hộ tham gia có trách nhiệm chuẩn bị chuồng trại, diện tích trồng cỏ, đối ứng vốn, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc và phòng chống dịch bệnh. Dự án hướng tới hình thành mô hình chăn nuôi liên kết theo chuỗi giá trị, tạo sinh kế ổn định giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo.