Trao quyết định và ra mắt Câu lạc bộ Văn học - Nghệ thuật Hiệp Đức. Ảnh: GIA PHÚC

Địa phương công bố các quyết định công nhận Câu lạc bộ Văn học - Nghệ thuật Hiệp Đức gồm 20 thành viên, do ông Lê Tấn Hiền làm Chủ nhiệm; Câu lạc bộ Hát tuồng - Dân ca Hiệp Hòa gồm 27 thành viên, do bà Nguyễn Thị Hồng Sinh làm Chủ nhiệm; Câu lạc bộ Bài chòi Trường THCS Phan Bội Châu gồm 185 thành viên, do bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ nhiệm; Câu lạc bộ Dân ca - Bài chòi Trường Tiểu học Lê Văn Tám gồm 30 thành viên, do bà Lê Thị Ly Na làm Chủ nhiệm.

Lãnh đạo xã Hiệp Đức cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo và phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ địa phương; xây dựng mô hình “Dân vận khéo” về “Đưa dân ca và bài chòi vào trường học”.

Đồng thời, giao các câu lạc bộ tổ chức triển lãm ảnh khi công viên chuyên đề trước Trường THPT Hiệp Đức hoàn thành; phát động sáng tác, tập hợp, biên soạn và xuất bản tập san Văn nghệ Sông Tranh 5, phát hành vào dịp 30/4/2027.

Giới thiệu tác phẩm mới tại lễ ra mắt. Ảnh: GIA PHÚC

Dịp này, thành viên các câu lạc bộ giới thiệu nhiều tác phẩm mới thuộc các thể loại thơ, ca khúc, dân ca - bài chòi… ca ngợi quê hương, đất nước, con người Hiệp Đức; qua đó thể hiện tình yêu văn hóa, nghệ thuật và niềm đam mê sáng tác của văn nghệ sĩ địa phương.