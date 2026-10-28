Hiệp Đức: Mặt trận xã tổ chức 11 cuộc giám sát, phản biện xã hội

Quang cảnh buổi tọa đàm sáng 28/10. Ảnh: N.ĐOAN

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiệp Đức chủ trì, phối hợp tổ chức 6 cuộc giám sát chuyên đề với 4 nội dung: việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác lập, niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn xã.

Đại biểu thảo luận tại buổi tọa đàm. Ảnh: N.ĐOAN

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức 5 hội nghị phản biện, đóng góp ý kiến đối với 6 dự thảo văn bản, gồm các nghị quyết, đề án và nhiệm vụ quy hoạch liên quan đến công tác phòng, chống ma túy; bảo hiểm y tế toàn dân; quy hoạch chung xã Hiệp Đức đến năm 2050; sắp xếp thôn; xây dựng nông thôn mới; phát triển nguồn nhân lực và giải quyết việc làm giai đoạn 2026 - 2030.

Trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và cứu trợ, Mặt trận xã đã vận động, tiếp nhận và phân phối 2.573 suất quà trị giá hơn 1,2 tỷ đồng; tiếp nhận 126 triệu đồng để hỗ trợ 126 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do thiên tai. Đồng thời, đơn vị hỗ trợ xây mới 4 căn nhà, sửa chữa 1 căn nhà bị thiệt hại với tổng kinh phí 340 triệu đồng.

Tại xã Hiệp Đức, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát 15/19 công trình đầu tư xây dựng. Ảnh: N.ĐOAN

Các ý kiến tham luận, thảo luận tại buổi tọa đàm làm rõ thêm kết quả đạt được, nhận diện những hạn chế cần khắc phục; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ trên địa bàn xã trong thời gian đến.