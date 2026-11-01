Hiệp Đức hoàn thành bầu cử trưởng thôn

Người dân xã Hiệp Đức tham gia bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: GIA PHÚC

Tại các điểm bầu cử, người dân được nghe báo cáo tổng kết hoạt động của thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sau đó, cử tri tiến hành bầu chọn người có đủ năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm đảm nhận chức danh trưởng thôn, đại diện cộng đồng dân cư và làm cầu nối giữa người dân với chính quyền địa phương.

Theo kết quả công bố, cả 9 thôn trên địa bàn xã đã hoàn thành bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, 9/9 trưởng thôn tái cử với tỷ lệ bầu chọn đạt 100% và đều là đảng viên.