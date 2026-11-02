Hiệp Đức cơ bản hoàn thành 3 chỉ tiêu trọng tâm
Theo UBND xã Hiệp Đức, tính đến ngày 1/11/2026, xã Hiệp Đức đã cơ bản hoàn thành 3/6 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm do UBND thành phố Đà Nẵng giao.
Cụ thể, về khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo kế hoạch số 269, ngày 29/5/2026 và kế hoạch số 410, ngày 10/8/2026 của UBND thành phố đều đạt tỷ lệ 100%. Về phát triển đối tượng bảo hiểm y tế, lũy kế đến nay tỷ lệ tham gia 12.220 người/12.802 người, đạt 95,45%. Xã Hiệp Đức phấn đấu kết thúc năm 2026 có 96,5% người tham gia bảo hiểm y tế.
Về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, lũy kế đến ngày 1/11 tỷ lệ tham gia 2.019 người/2.021 người, đạt 99,9% so với chỉ tiêu thành phố giao. Xã Hiệp Đức phấn đấu đến ngày 11/11/2026 đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao.
Ngoài ra, 3 chỉ tiêu khác cũng có cải thiện rõ rệt, đó là tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt gần 95 tỷ đồng (đạt 58% kế hoạch); vốn thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW đạt 7,4 tỷ đồng (đạt 75,8% kế hoạch). Nguồn vốn nông thôn mới năm 2025 chuyển sang năm 2026 và vốn nông thôn mới năm 2026 xã phấn đấu giải ngân chậm nhất đến ngày 22/12/2026 đạt 100%.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hiep-duc-co-ban-hoan-thanh-3-chi-tieu-trong-tam-3357151.html