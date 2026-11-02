Hiệp Đức cơ bản hoàn thành 3 chỉ tiêu trọng tâm

Các nhà thầu đang tập trung thi công cầu và đường tránh Cầu Tân Bình. Ảnh: VĂN LUẬN

Cụ thể, về khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo kế hoạch số 269, ngày 29/5/2026 và kế hoạch số 410, ngày 10/8/2026 của UBND thành phố đều đạt tỷ lệ 100%. Về phát triển đối tượng bảo hiểm y tế, lũy kế đến nay tỷ lệ tham gia 12.220 người/12.802 người, đạt 95,45%. Xã Hiệp Đức phấn đấu kết thúc năm 2026 có 96,5% người tham gia bảo hiểm y tế.

Về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, lũy kế đến ngày 1/11 tỷ lệ tham gia 2.019 người/2.021 người, đạt 99,9% so với chỉ tiêu thành phố giao. Xã Hiệp Đức phấn đấu đến ngày 11/11/2026 đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao.

Ngoài ra, 3 chỉ tiêu khác cũng có cải thiện rõ rệt, đó là tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt gần 95 tỷ đồng (đạt 58% kế hoạch); vốn thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW đạt 7,4 tỷ đồng (đạt 75,8% kế hoạch). Nguồn vốn nông thôn mới năm 2025 chuyển sang năm 2026 và vốn nông thôn mới năm 2026 xã phấn đấu giải ngân chậm nhất đến ngày 22/12/2026 đạt 100%.