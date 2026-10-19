Hiệp đồng tạo đột phá về đích tăng trưởng

Kết quả to lớn về phát triển kinh tế - xã hội trong hơn 9 tháng qua là nền tảng rất quan trọng để thành phố tiếp tục duy trì đà bứt phá. Tuy nhiên, với chủ trương làm chắc để đi nhanh, Đảng bộ, chính quyền không dùng kết quả chung để che lấp khâu yếu. Công tác thu ngân sách không làm bằng mọi giá, tránh để lại khoảng trống nguồn thu cho những năm tiếp theo. Điều này đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Đồng Nai hiệp đồng trách nhiệm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, khẩn trương tạo bước chuyển vượt bậc về kết quả. Những sở, ngành giữ vai trò trụ cột và các phường thuộc địa bàn động lực trọng điểm phải tự định vị vị trí trong cực tăng trưởng và thu ngân sách của thành phố, để chủ động chấn chỉnh khiếm khuyết, tháo gỡ triệt để điểm nghẽn. Từ cấp thành phố đến 95 xã, phường phối hợp chặt chẽ thực thi đồng bộ nhiều nhóm giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực dẫn dắt, tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững…

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhấn mạnh việc chủ động hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách theo mức thành phố tự phấn đấu cao hơn nhiều so với Trung ương giao, là mệnh lệnh chính trị, khẳng định tinh thần trách nhiệm cao trước địa phương và đất nước. Vì vậy, các sở, ngành phải thường xuyên cập nhật tình hình, linh hoạt điều chỉnh kịch bản tăng trưởng phù hợp, kèm theo chuẩn bị phương án điều hành theo từng tuần, từng tháng.

Cùng với thông điệp “chẳng có lời nói nào hay bằng cách mình làm”, những quan điểm chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Lễ chào cờ đầu tuần vào ngày 12-10-2026 đang khơi dậy khí thế mới, quyết tâm phấn đấu cao độ. Cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng lòng, thông suốt hướng vào mục tiêu chung, nhiệt tình đóng góp bàn tay, khối óc, thống nhất ý chí thành hành động thiết thực.

Giải pháp xuyên suốt quan trọng hàng đầu, đó là cần nâng chất hiệu quả đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”. Cả hệ thống chính trị nên tính toán cách làm mới để hoạt động thi đua ngày càng thực chất, hình thành những công trình quy mô vượt trội, phần việc tạo dấu ấn nổi bật có tác động lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo Thành ủy kỳ vọng tiếp tục hưởng ứng giai đoạn cao điểm thi đua hiện nay sẽ xuất hiện những điểm nhấn thành quả nổi trội, tăng sức mạnh cho quy mô kinh tế Đồng Nai chuyển mình.