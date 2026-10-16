Hiệp đồng giữ vững an ninh trật tự vùng biên

Các lực lượng vũ trang ở cơ sở thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Xã Thuận Hạnh có 10 thôn, bon, khoảng 4.700 hộ dân với hơn 19.300 nhân khẩu. Với đường biên giới dài hơn 23 km, địa bàn rộng, dân cư đa dạng, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội đặt ra nhiều yêu cầu. Trước tình hình đó, các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, quân sự xã cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn. Công tác trao đổi thông tin, quản lý các đối tượng có biểu hiện nghi vấn được chú trọng, góp phần kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp người dân nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm xuyên biên giới, mua bán người và lừa đảo trên không gian mạng.

Chị Lê Thị Hồng Thắm, xã Thuận Hạnh cho biết, người dân thường xuyên được Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an xã tuyên truyền về phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người qua biên giới. Qua đó, chị nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động nhắc nhở người thân, hàng xóm cùng phòng ngừa. Không chỉ tập trung vào các nguy cơ mất an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, công tác tuyên truyền còn hướng đến những vấn đề sát với đời sống người dân, trong đó có thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội.

Các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp người dân nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm

Từ việc duy trì phối hợp tuần tra, kiểm soát đến chủ động trao đổi thông tin, các lực lượng chức năng trên địa bàn xã Thuận Hạnh từng bước nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vụ việc 7 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam (năm 2025). Qua xác minh, các đối tượng trước đó đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia, liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến. Sau khi các cơ quan chức năng phía Campuchia truy quét các nhóm lừa đảo trên không gian mạng, những người này tìm cách trở về Việt Nam qua khu vực biên giới do đơn vị quản lý. Trung tá Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắk Tiên, xã Thuận Hạnh cho biết, đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao các đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Các lực lượng vũ trang ở cơ sở ở cơ sở thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn

Theo Trung tá Tống Tiến Lực, Phó Trưởng Công an xã Thuận Hạnh, từ đầu năm 2026 đến nay, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn giảm 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Địa phương không để hình thành các ổ, nhóm tội phạm nguy hiểm, tụ điểm phức tạp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Liên quan đến những vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trọng tâm là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, khai thác tài nguyên trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật sử dụng công nghệ cao.

Đồng thời, các lực lượng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ và không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự khu vực biên giới, tiếp tục xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.