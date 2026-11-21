Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị giao ban giữa các lực lượng Quân sự, Công an và Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Hoài Nam

Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn

Tỉnh Quảng Trị có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, với tuyến biên giới đất liền tiếp giáp nước bạn Lào, vùng biển rộng cùng nhiều địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, việc tăng cường phối hợp giữa lực lượng Quân sự, Công an và Bộ đội Biên phòng có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, thời gian qua, ba lực lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã duy trì nghiêm cơ chế phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, mỗi lực lượng phát huy thế mạnh chuyên môn, đồng thời tăng cường hiệp đồng trong nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, hoạt động của các loại tội phạm và những yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến ổn định chính trị trên địa bàn.

Tháng 10/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị giao ban liên ngành Quân sự - Công an - Bộ đội Biên phòng quý III năm 2026. Kết quả được báo cáo tại hội nghị cho thấy, ba lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đồng thời tích cực phối hợp phòng, chống thiên tai, bảo vệ tính mạng nhân dân, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Kết quả phối hợp được thể hiện rõ nét qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý xuất nhập cảnh, kiểm soát địa bàn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, trong quý III năm 2026, ba lực lượng đã phối hợp phát hiện, xử lý 25 vụ với 51 đối tượng, thu giữ 31.399 viên ma túy tổng hợp và 14,2kg ma túy các loại. Cùng với đó, các lực lượng phối hợp phát hiện, xử lý 2 vụ với 2 đối tượng liên quan đến các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Những kết quả trên khẳng định hiệu quả hiệp đồng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong quá trình điều tra, xử lý các vụ việc, công tác phối hợp giữa Công an và Bộ đội Biên phòng được triển khai chặt chẽ. Công an tỉnh đã tiếp nhận trưng cầu giám định của các đồn Biên phòng đối với 16 vụ, gồm 9 vu giám định ma túy, 5 vụ giám định đường vân và 2 vụ giám định cháy, nổ. Đồng thời, Công an tỉnh tiếp nhận 5 vụ án với 5 đối tượng do lực lượng Biên phòng chuyển giao.

Song song với công tác nghiệp vụ, ba lực lượng đã phối hợp tổ chức 166 đợt tuần tra, kiểm soát với 965 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, tuyến biên giới, vùng sâu, vùng xa. Hoạt động tuần tra tập trung vào việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội.

Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, công tác phối hợp giữa ba lực lượng còn hướng đến mục tiêu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Trong đó, việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân và củng cố hệ thống chính trị ở địa bàn trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tại khu vực biên giới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia luôn gắn liền với giữ gìn an ninh, trật tự, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và chăm lo đời sống nhân dân. Vì vậy, sự phối hợp giữa lực lượng Quân sự, Công an và Bộ đội Biên phòng cần được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn và yêu cầu của từng nhiệm vụ.

Thông qua cơ chế phối hợp, các lực lượng có điều kiện hỗ trợ nhau trong nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng địa bàn an toàn. Cùng với đó, việc kết hợp nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với công tác dân vận, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang với nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Đối với khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển, sự phối hợp giữa các lực lượng có ý nghĩa thiết thực trong quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động kinh tế - xã hội, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Trong điều kiện thiên tai, bão, lũ diễn biến khó lường, cơ chế phối hợp chặt chẽ còn giúp các lực lượng chủ động xây dựng phương án ứng phó, huy động nhân lực, phương tiện, kịp thời hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Để công tác phối hợp tiếp tục phát huy hiệu quả, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao chất lượng trao đổi, cung cấp thông tin, bảo đảm sự thống nhất trong đánh giá tình hình và tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh. Các lực lượng cần thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế, kế hoạch phối hợp phù hợp với tình hình thực tế; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, duy trì nghiêm chế độ giao ban, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện.

Tại hội nghị giao ban liên ngành quý III năm 2026, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ghi nhận, biểu dương kết quả phối hợp của ba lực lượng và các sở, ngành liên quan; đồng thời yêu cầu tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phòng, chống thiên tai. Đây là định hướng quan trọng để các lực lượng tiếp tục cụ thể hóa nội dung phối hợp, nâng cao hiệu quả hiệp đồng trong thực tiễn. Mỗi cơ quan, đơn vị cần phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, thực hiện nghiêm nguyên tắc phối hợp, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng; đồng thời duy trì thông tin thông suốt, xử lý công việc kịp thời, đúng thẩm quyền.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, việc tăng cường phối hợp giữa lực lượng Quân sự, Công an và Bộ đội Biên phòng không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Phát huy những kết quả đạt được, ba lực lượng tại Quảng Trị tiếp tục tăng cường đoàn kết, nâng cao hiệu quả hiệp đồng, chủ động khắc phục hạn chế, xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc, góp phần giữ bình yên địa bàn, tạo điều kiện để tỉnh phát triển ổn định, bền vững.