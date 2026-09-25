Hiệp đồng 3 lực lượng, giữ vững an ninh trật tự địa bàn xã Tam Mỹ ngay từ cơ sở

Quang cảnh Hội nghị giao ban 3 lực lượng Công an, Quân sự và Kiểm lâm xã Tam Mỹ.

Tại Hội nghị, các lực lượng tập trung đánh giá tình hình, kết quả phối hợp trong thời gian qua; trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời thống nhất các nội dung, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.

Theo đó, các lực lượng tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến ANTT, quốc phòng trên địa bàn; tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về ANTT.

Cùng với đó, Công an, Quân sự và Kiểm lâm phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ và các tình huống đột xuất. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.