Hiệp định Việt Nam - EFTA mở rộng cơ hội hợp tác thương mại với Na Uy

Thúc đẩy hợp tác thương mại từ Hiệp định Việt Nam - EFTA

Ngày 16/10/2026, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp bà Astrid Bergmål, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy, nhân dịp bà thăm làm việc tại Việt Nam và tham dự Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

Toàn cảnh cuộc tiếp đón

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Na Uy hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/11/1971 - 25/11/2026), đồng thời mở ra những triển vọng mới trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao những đóng góp của Na Uy cùng các nước thành viên EFTA trong quá trình hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA sau 14 năm với 21 vòng đàm phán chính thức.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Hiệp định đối với quan hệ kinh tế song phương, Thứ trưởng đề nghị các bên sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn sau khi ký kết, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực thi hiệu quả, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng hợp tác và kết nối thị trường.

Về phía Na Uy, Quốc vụ khanh Astrid Bergmål đánh giá Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để hàng hóa, dịch vụ của các bên tiếp cận thị trường của nhau, đồng thời nâng cao tính ổn định và khả năng dự báo cho hoạt động kinh doanh.

Theo Quốc vụ khanh, đây sẽ là nền tảng quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp mở rộng hợp tác lâu dài, góp phần củng cố quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Na Uy và các nước thành viên EFTA.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, bà Astrid Bergmål khẳng định Na Uy mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác toàn cầu, trong đó Việt Nam được xác định là đối tác ưu tiên, quan trọng tại khu vực.

Mở rộng hợp tác trong kinh tế xanh và logistics

Bên cạnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA, hai bên cũng đánh giá cao việc ký kết Bản ghi nhớ về Đối tác chiến lược xanh vào tháng 4/2026, coi đây là khuôn khổ hợp tác bổ trợ quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương theo hướng bền vững.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Na Uy tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực có thế mạnh như quy hoạch không gian biển, vận tải biển, đóng tàu, phát triển cảng biển và hạ tầng logistics, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao.

Đồng thời, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và tổ chức tài chính Na Uy mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và triển khai Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy Astrid Bergmål ngày 16/10/2026

Chia sẻ quan điểm này, Quốc vụ khanh Astrid Bergmål nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong chuyển đổi xanh, đặc biệt là quản lý biển, nuôi trồng thủy sản bền vững, vận tải biển xanh và kinh tế tuần hoàn.

Phía Na Uy mong muốn tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, thúc đẩy chia sẻ công nghệ, tri thức và kinh nghiệm, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Trong lĩnh vực năng lượng, Quốc vụ khanh đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam, hướng tới giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy mục tiêu trung hòa carbon và bảo đảm lợi ích chung.

Về quan hệ song phương, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Na Uy; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, và phối hợp tổ chức Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy quan hệ ASEAN - Na Uy, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế biển xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững, kết nối và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, Việt Nam và Na Uy khẳng định tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, trên tinh thần ủng hộ thương mại tự do, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Việc hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA, cùng với khuôn khổ Đối tác chiến lược xanh, được kỳ vọng tạo thêm nền tảng để Việt Nam và Na Uy thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hướng tới quan hệ song phương ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA hoàn tất đàm phán sau 14 năm với 21 vòng đàm phán chính thức. Các bên hướng tới sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn sau khi ký kết, tạo cơ sở mở rộng tiếp cận thị trường hàng hóa, dịch vụ và thúc đẩy hợp tác kinh tế lâu dài.