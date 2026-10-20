Hiệp định thương mại tự do Ấn Độ - New Zealand chính thức có hiệu lực

Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Ấn Độ và New Zealand chính thức có hiệu lực từ ngày 20/10, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương, đồng thời mở ra cơ hội mới cho thương mại, đầu tư và hợp tác dịch vụ giữa hai nước.

Hiệp định cho phép toàn bộ hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ đáp ứng quy tắc xuất xứ được hưởng thuế nhập khẩu 0% tại thị trường New Zealand ngay từ ngày đầu thực thi.

Hiệp định được hai nước ký kết ngày 27/4/2026, sau quá trình đàm phán kéo dài nhiều năm. Hai bên khởi động thương lượng từ năm 2010, tạm đình trệ vào năm 2015 trước khi nối lại vào tháng 3/2025. Đây là FTA thứ 17 có hiệu lực của Ấn Độ, đồng thời là thỏa thuận thương mại thứ bảy mà New Delhi đưa vào thực thi trong vòng 5 năm qua, tiếp tục khẳng định chủ trương mở rộng mạng lưới đối tác kinh tế và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Theo các chuyên gia, việc New Zealand xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với toàn bộ hàng hóa Ấn Độ sẽ tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể cho doanh nghiệp nước này, đặc biệt trong những ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày, đá quý và trang sức. Các lĩnh vực sản xuất hàng kỹ thuật, linh kiện ô tô, dược phẩm, nông sản và thực phẩm chế biến cũng có thêm dư địa mở rộng thị phần. Hiệp định đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) của Ấn Độ tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế.

Không chỉ tập trung vào thương mại hàng hóa, FTA còn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực dịch vụ, đầu tư, giáo dục, công nghệ và di chuyển lao động có kỹ năng. Những cam kết về tạo thuận lợi hải quan, sử dụng nguyên liệu có xuất xứ từ hai nước và thúc đẩy đầu tư được kỳ vọng sẽ tăng cường liên kết chuỗi giá trị, giảm chi phí giao dịch và cải thiện môi trường kinh doanh. Đặc biệt, New Zealand cam kết tạo điều kiện thúc đẩy dòng vốn đầu tư trị giá 20 tỷ USD vào Ấn Độ trong vòng 15 năm tới, qua đó hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm và tăng cường hợp tác kinh tế dài hạn.

Ông Gulzar Didwania, đại diện Deloitte Ấn Độ, nhận định FTA có khả năng thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Ấn Độ, song mức độ gia tăng thực tế sẽ phụ thuộc vào quyết định của khu vực tư nhân. Trong khi đó, Chủ tịch Quỹ Nghiên cứu Chintan (CRF India), ông Shishir Priyadarshi, cho rằng hiệp định mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thương mại toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn, góp phần củng cố hệ thống thương mại mở, minh bạch và có khả năng dự báo. Việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, công nghệ, dịch vụ chuyên môn và trao đổi nhân lực cũng sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ kinh tế song phương.

Về thương mại, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Ấn Độ và New Zealand trong năm tài chính 2025-2026 đạt khoảng 1,15 tỷ USD, giảm 11% so với mức 1,3 tỷ USD của năm tài chính trước. Trong đó, Ấn Độ xuất khẩu 566,51 triệu USD và nhập khẩu 589,1 triệu USD, ghi nhận mức thâm hụt thương mại 22,59 triệu USD. Hai nước đặt mục tiêu tăng gấp đôi thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ vào năm 2030, hướng tới quy mô khoảng 7 tỷ NZD.

Giới phân tích đánh giá việc đưa FTA vào thực thi không chỉ tạo động lực phục hồi thương mại song phương mà còn góp phần củng cố vị thế kinh tế và chiến lược của Ấn Độ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục điều chỉnh và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, thỏa thuận với New Zealand được kỳ vọng sẽ giúp New Delhi đa dạng hóa thị trường, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và mở rộng quan hệ kinh tế với các đối tác phát triển.