Hiệp định thương mại đối ứng Việt - Mỹ 'đến rất gần kết quả cuối cùng'

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Mỹ, sáng 21/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ và những người bạn Mỹ.

Gặp gỡ những người bạn "Vun đắp tình bạn - kiến tạo tương lai", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tiếp tục cùng các bạn Mỹ chăm sóc những người còn chịu hậu quả chiến tranh, làm cho những vùng đất an toàn hơn và giúp thêm nhiều gia đình tìm được người thân. Những câu chuyện này sẽ tạo thêm động lực học tập cho học sinh, sinh viên, xây dựng niềm tin về tương lai tốt đẹp cho đất nước cũng như quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Tiếp nhóm Hạ nghị sĩ Mỹ do Hạ nghị sĩ Gregory Meeks, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện dẫn đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của Quốc hội Mỹ, trong đó có Hạ nghị sĩ Gregory Meeks, đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Mỹ; khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, mong muốn đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai bên đạt được kết quả rất tích cực hướng tới sớm ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng, tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho quan hệ hai nước. Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ đánh giá cao sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nỗ lực của phía Việt Nam nhằm cân bằng thương mại giữa hai nước. Ông cũng cho rằng hai đoàn đàm phán đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng; đến nay đạt nhiều tiến bộ và đến rất gần kết quả cuối cùng.

Chiều 21/9, giờ địa phương (rạng sáng 22/9, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thomas Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển và Thương mại Mỹ (USTDA).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hiệu trưởng Trường kinh doanh Standford.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tim Cook, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Apple.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Chip Kaye, Chủ tịch Tập đoàn Warburg Pincus.

Bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp song phương với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương.

Gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi về những điểm mới trong Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; nhấn mạnh Nghị quyết tiếp tục khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước.