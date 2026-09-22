Hiệp định thương mại đối ứng giữa Việt Nam - Hoa Kỳ đến rất gần kết quả cuối cùng

Sáng 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Đại sứ Jamieson Greer đánh giá cao sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nỗ lực của phía Việt Nam nhằm cân bằng thương mại giữa hai nước.

Thông tin về Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, ông cho biết hai đoàn đàm phán đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng. Đến nay, hai bên đã đạt được nhiều tiến bộ và đến rất gần kết quả cuối cùng.

Trưởng Đại diện USTR cho rằng khi được ký kết và đưa vào thực thi, Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội, khả năng hợp tác mới giữa hai nước.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ và mong muốn cùng Chính quyền Tổng thống Donald J. Trump tiếp tục đưa quan hệ giữa hai nước phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ hai nước. Trong thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy thực chất các hoạt động hợp tác, mua hàng hóa từ phía Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại theo hướng cân bằng hơn, đồng thời tạo thêm đơn hàng, việc làm và lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp, người lao động hai nước.

Sau khi nghe Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ báo cáo về diễn biến tích cực trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng cũng như một số vấn đề kinh tế, thương mại mà Hoa Kỳ quan tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc hai bên đã đạt được kết quả rất tích cực để hướng tới sớm ký kết Hiệp định, tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Hoa Kỳ có cách tiếp cận tổng thể đối với các vấn đề thương mại còn tồn tại, trong đó bao gồm cả các vấn đề liên quan tới điều tra theo Mục 301 Đạo luật Thương mại 1974 của Hoa Kỳ.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương phát triển thực chất, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hạ nghị sĩ Gregory Meeks, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Dịch vụ tài chính Hạ viện Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhóm Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Gregory Meeks, Thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, cân bằng và bền vững, sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các ngành công nghệ cao.

Hạ nghị sĩ Gregory Meeks cho biết ủng hộ việc duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác song phương. Hạ nghị sĩ khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường hiểu biết, tin cậy, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả.

Kinh tế - thương mại - đầu tư là lĩnh vực hợp tác quan trọng của quan hệ hai nước. Theo số liệu của Cục Hải quan, 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch song phương đạt 137,4 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ lượng hàng hóa trị giá 122 tỷ USD, tăng 23,2%; nhập khẩu từ Mỹ hơn 15,4 tỷ USD, tăng 26,8%. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ vượt 100 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Về đầu tư, tính đến hết tháng 7, Hoa Kỳ đứng thứ 11 trong số 108 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với khoảng 1.409 dự án, tổng vốn đăng ký trên 11,9 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, Hoa Kỳ đứng thứ 7 trong số 80 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, với 230 dự án, tổng vốn đăng ký gần 1,3 tỷ USD.

Đỗ Kiều (tổng hợp)