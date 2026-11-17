TS. Bader Almatrooshi, Đại sứ UAE tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Bader Almatrooshi, Đại sứ Các tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam cho biết, quá trình đàm phán Hiệp định CEPA chỉ diễn ra trong 14 tháng. Điều này thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo cũng như các bộ, ngành hai nước trong việc tạo đột phá cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. Đặc biệt, Đại sứ quán UAE tại Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, các bộ, ngành liên quan của Việt Nam nhằm tăng cường thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và UAE trong những năm tiếp theo.

Ông Ngô Chung Khanh- Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) phát biểu

Ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, CEPA là "một hiệp định cực kỳ đặc biệt", bởi trong khoảng 20 FTA mà Việt Nam đã tham gia, cùng một số hiệp định dự kiến tiếp tục được ký kết, chưa có hiệp định nào được đàm phán nhanh như CEPA.

Phân tích cụ thể, ông Ngô Chung Khanh cho biết, khác với cách đàm phán các FTA truyền thống vốn cần thời gian tham vấn, đánh giá đầy đủ các lợi ích liên quan, CEPA được thúc đẩy quyết liệt theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước. Toàn bộ quá trình từ khi khởi động đến khi cơ bản kết thúc đàm phán chỉ kéo dài khoảng hơn 1 năm. Đó là một kỷ lục trong đàm phán FTA của Việt Nam.

Đáng lưu ý, ngay từ quá trình khởi động đàm phán, hai bên đã xác định rõ những lợi ích và nhu cầu cần thiết đối với nước mình. Dù có những giai đoạn hết sức căng thẳng, song cách tiếp cận này giúp quá trình đàm phán tập trung vào những lợi ích thực chất, có lợi cho cả hai bên. Bởi vậy, Hiệp định CEPA mở ra cơ hội lớn cho hợp tác thương mại hai nước.

Năm 2025, tổng kim ngạch nhập khẩu của UAE đạt khoảng 618-619 tỷ USD nhưng hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam chỉ khoảng 5,9 tỷ USD, chiếm chưa đến 1% thị phần. Ở chiều ngược lại, trong tổng kim ngạch nhập khẩu gần 460 tỷ USD của Việt Nam, hàng hóa từ UAE cũng chiếm tỷ trọng rất khiêm tốn.

Về đầu tư, UAE là một trong những nhà đầu tư hàng đầu thế giới, với gần 64 tỷ USD vốn đầu tư ra nước ngoài trong năm 2025, nhưng vốn đầu tư vào Việt Nam mới ở mức vài chục triệu USD.

Quang cảnh Hội nghị xúc tiến Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA)

"Hiệp định CEPA sẽ tạo ra những lợi thế cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường UAE, đặc biệt là mức thuế nhập khẩu cạnh tranh hơn, môi trường chính sách ổn định hơn, quy trình thủ tục đơn giản hơn, khả năng thâm nhập thị trường Trung Đông sâu rộng hơn và cơ hội kết nối với nhiều đối tác và nhà nhập khẩu UAE hơn.

Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả hiệp định này, các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường bài bản và cần hết sức chú ý đến quy tắc xuất xứ, các tiêu chuẩn và quy định nhập khẩu tại nước sở tại cũng như quan tâm đến đặc thù thị trường UAE là một thị trường trung chuyển quan trọng tại Trung Đông”, ông Ngô Chung Khanh chỉ rõ.

Tại hội nghị, ông Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương UAE cho hay, Việt Nam hiện là một trong những đối tác thương mại phi dầu mỏ lớn nhất của UAE trong ASEAN, trong khi UAE là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khối Ả Rập. Quan hệ UAE - Việt Nam không chỉ dừng lại ở phạm vi các cam kết thương mại mà cần được mở rộng thông qua phát triển thị trường, tăng cường dòng vốn đầu tư và thúc đẩy liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp tư nhân hai nước.

“Hiệp định CEPA được ký kết nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế song phương, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng và thịnh vượng cho cả hai quốc gia. Chính phủ hai nước sẽ tiếp tục phối hợp để bảo đảm các cam kết trong hiệp định mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, mở ra cơ hội mới cho sản phẩm và dịch vụ không chỉ tại thị trường UAE mà còn ở những khu vực khác”, ông Thani bin Ahmed Al Zeyoudi cho hay.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp hai bên trao đổi về những nội dung mà doanh nghiệp quan tâm, đưa ra những câu hỏi cũng như chia sẻ những bài học kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế nhằm tiếp cận hiệu quả thị trường UAE cũng như thị trường Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị xúc tiến Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA)

Ngoài ra, nhằm tăng cường thúc đẩy kết nối các doanh nghiệp hai bên, hướng tới những kết quả thực chất, Bộ Công Thương cùng với Đại sứ quán UAE đã tổ chức phiên kết nối doanh nghiệp (Business to Business – B2B) để các doanh nghiệp có cơ hội giao lưu, tìm hiểu lẫn nhau, trực tiếp thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp trong tương lai.

Cùng đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc tận dụng CEPA được khuyến nghị bắt đầu ngay từ khâu nghiên cứu thị trường và chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu. Bên cạnh đó, chủ động khai thác các cổng thông tin, dữ liệu, báo cáo và tài liệu hướng dẫn của cơ quan chức năng sẽ giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở để xác định chính xác quyền lợi, tránh bỏ lỡ ưu đãi do chưa nắm rõ quy định.

Hơn nữa, với những cam kết về hàng hóa, dịch vụ, thuế quan và thuận lợi hóa thương mại, CEPA đang tạo thêm khuôn khổ để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại UAE. Tuy nhiên, hiệu quả khai thác hiệp định phụ thuộc đáng kể vào mức độ chủ động của doanh nghiệp trong tìm hiểu chính sách, đáp ứng quy tắc xuất xứ và tổ chức hoạt động xuất khẩu.

Theo Bộ Công Thương, Hiệp định CEPA được ký kết vào ngày 28/10/2024 và đã chính thức có hiệu lực tại cả hai quốc gia vào ngày 3/2/2026. Hiệp định được khởi động đàm phán vào năm 2023 trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Việt Nam và UAE ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại. UAE hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Tây Á.

Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, năm 2025, tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam – UAE đạt khoảng 6,55 tỷ USD, tăng 1,5% so với năm 2024; trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang UAE đạt 5,9 tỷ USD, tăng 5,2%; ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ UAE đạt 640 triệu USD, giảm 32,2%.

Tính đến tháng 9/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam và UAE đạt 5,7 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang UAE đạt 4,1 tỷ USD, giảm 4,9%; ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ UAE đạt 1,5 tỷ USD tăng 73,1%. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang UAE là: điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; giày dép; hàng dệt may.