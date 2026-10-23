Hiệp định CEPA mở đường cho hàng Việt thâm nhập thị trường Trung Đông và châu Phi

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam – UAE (CEPA) được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: Quang Phúc.

Ngày 23/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức hội thảo với chủ đề "Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE: Tiềm năng xuất khẩu vào thị trường Trung Đông – châu Phi cho doanh nghiệp Việt Nam".

Sự kiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt cơ hội từ Hiệp định CEPA, đặc biệt là các ưu đãi về thuế quan và quy tắc xuất xứ hàng hóa, để mở rộng thị trường xuất khẩu sang UAE, khối GCC (Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh), Trung Đông và châu Phi.

Tại hội thảo, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trong bối cảnh thương mại quốc tế biến động. UAE được xem là thị trường tiềm năng và là trung tâm thương mại chiến lược cho khu vực Trung Đông và châu Phi. Tuy nhiên, các ưu đãi thuế quan không tự động chuyển thành đơn hàng nếu doanh nghiệp không am hiểu và đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về quy tắc xuất xứ và tiêu chuẩn chất lượng thị trường.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phú Quốc.

Phân tích bức tranh kinh tế UAE, ông Phạm Bình An, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh bước chuyển dịch thành công của quốc gia này sang nền kinh tế phi dầu mỏ (hiện chiếm 77% GDP). Đáng chú ý, do đặc thù địa hình sa mạc và phần lớn dân số là người nhập cư, UAE phải nhập khẩu từ 85% đến 90% nhu cầu lương thực, thực phẩm mỗi ngày. Tận dụng dư địa đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang UAE giai đoạn 2021 – 2025 liên tục tăng trưởng, cán mốc 5,91 tỷ USD vào năm 2025 nhờ sự bứt phá của các mặt hàng chủ lực như sắt thép, hạt điều và rau quả.

Đặc biệt, Hiệp định CEPA tạo ra khuôn khổ pháp lý toàn diện, UAE cam kết xóa bỏ thuế quan đối với khoảng 99% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đồng thời, Hiệp định cũng khơi thông dòng vốn đầu tư từ UAE vào các dự án hạ tầng và năng lượng sạch tại Việt Nam.

Tuy nhiên, ông An cảnh báo về hệ thống hàng rào kỹ thuật và tiêu chuẩn Halal khắt khe của UAE, yêu cầu doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt từ nguồn gốc nguyên liệu đến khâu vận chuyển.

Ông Trương Xuân Trung, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại UAE, đề xuất chiến lược tiếp cận theo 3 nhóm thị trường trọng điểm: thị trường nội địa UAE, khối các nước Vùng Vịnh (GCC), cùng khu vực Trung Đông mở rộng và châu Phi. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh doanh nghiệp cần chú trọng hợp tác với các đối tác chiến lược để cùng đồng hành phát triển thị trường, thay vì chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm các khách hàng đơn lẻ.

Nhấn mạnh sự cần thiết của một chiến lược xúc tiến thương mại chuyên biệt và dài hạn, bà Trần Xuân Trang, Trưởng phòng Xúc tiến phát triển ngoại thương và Thị trường trong nước thuộc ITPC, cho biết ITPC sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các hội nghị, khóa tập huấn về tiêu chuẩn Halal và chuỗi cung ứng quốc tế, cùng với việc tổ chức các đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế.

Tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp và chuyên gia cùng thảo luận các cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc khai thác thị trường Trung Đông và châu Phi. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa các ưu đãi từ Hiệp định CEPA, doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về xuất xứ và tiêu chuẩn chất lượng. Đây là bước đi chiến lược để Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và UAE đạt khoảng 6,55 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam chiếm hơn 5,9 tỷ USD. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu của Việt Nam sang UAE giảm 16,4%, mặc dù tổng kim ngạch hai chiều tăng 0,2% so với cùng kỳ. Hiệp định CEPA, có hiệu lực từ ngày 3/2/2026, UAE cam kết xóa bỏ ngay 74,2% số dòng thuế và nâng lên mức 89,2% sau 5 năm thực thi. Điều này mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể cho doanh nghiệp Việt Nam, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về việc bảo đảm và phát triển thị phần xuất khẩu.