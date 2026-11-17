Chiều ngày 17/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị xúc tiến Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA).

Hội nghị xúc tiến Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA) thu hút sự quan tâm, tham dự của đại diện Bộ, ngành Việt Nam, Đại sứ quán UAE tại Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, tiến sĩ Bader Almatrooshi, Đại sứ UAE tại Việt Nam cho biết quá trình đàm phán Hiệp định CEPA chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo cũng như các Bộ, ngành hai nước trong việc tạo đột phá cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. Tiến sĩ Bader Almatrooshi khẳng định Đại sứ quán UAE tại Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam nhằm tăng cường thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và UAE trong những năm tiếp theo.

Tiến sĩ Bader Almatrooshi, Đại sứ UAE tại Việt Nam: Quá trình đàm phán Hiệp định CEPA chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo cũng như các Bộ, ngành hai nước trong việc tạo đột phá cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Cơ hội ngày càng rộng mở cho sản phẩm Việt Nam tại UAE và khu vực GCC

Tham luận tại Hội nghị với chủ đề "CEPA Việt Nam - UAE: Nền tảng cho sự tăng trưởng thương mại, đầu tư", ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết, Hiệp định CEPA tạo ra những lợi thế cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường UAE, đặc biệt là mức thuế nhập khẩu cạnh tranh hơn, môi trường chính sách ổn định hơn, quy trình thủ tục đơn giản hơn, khả năng thâm nhập thị trường Trung Đông sâu rộng hơn cũng như cơ hội kết nối với nhiều đối tác và nhà nhập khẩu UAE hơn.

Tuy nhiên, ông Khanh cũng cho rằng, để tận dụng hiệu quả Hiệp định này, các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường bài bản và cần hết sức chú ý đến quy tắc xuất xứ, các tiêu chuẩn và quy định nhập khẩu tại nước sở tại cũng như quan tâm đến đặc thù thị trường UAE là một thị trường trung chuyển quan trọng tại Trung Đông.

Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết, Hiệp định CEPA tạo ra những lợi thế cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường UAE

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp hai bên đã trao đổi về những nội dung mà doanh nghiệp quan tâm, đưa ra những câu hỏi cũng như chia sẻ những bài học kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế nhằm tiếp cận hiệu quả thị trường UAE cũng như thị trường Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Lulu cho biết, Lulu đặc biệt chú trọng vào việc xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với các nhà sản xuất Việt Nam, từ các doanh nghiệp quy mô lớn cho đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cách tiếp cận của Lulu không chỉ dừng lại ở việc tìm nguồn cung ứng và xuất khẩu sản phẩm mà còn quảng bá các sản phẩm Việt Nam thông qua mạng lưới bán lẻ quốc tế của mình, giới thiệu chất lượng, sự đa dạng và năng lực của các nhà sản xuất Việt Nam đến người tiêu dùng tại UAE và các thị trường quốc tế khác.

"Một lĩnh vực mà chúng tôi nhận thấy có nhiều cơ hội đặc biệt tốt là ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), đặc biệt là các sản phẩm hướng tới sức khỏe. Hiệp định CEPA tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng lĩnh vực này", đại diện Lulu chia sẻ.

Hiện nay, Lulu đang tăng cường tập trung vào các sản phẩm như nước dừa, nước ép trái cây tự nhiên, đồ uống tốt cho sức khỏe và các sản phẩm từ trái cây của Việt Nam, trong đó nổi bật là những thương hiệu như Cocoxim, Vinamilk... Tương tự, hạt điều Việt Nam và các loại đồ ăn nhẹ tốt cho sức khỏe khác cũng có tiềm năng lớn đối với người tiêu dùng đang tìm kiếm các lựa chọn thực phẩm tự nhiên và giàu dinh dưỡng. Cơ hội ngày càng rộng mở để đưa thêm nhiều sản phẩm Việt Nam lên kệ hàng của mình và mở rộng sự hiện diện của Lulu trên khắp khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).

Một khía cạnh quan trọng khác trong mô hình kinh doanh của Tập đoàn Lulu là phát triển sản phẩm theo hình thức OEM (sản xuất thiết bị gốc) và nhãn hàng riêng (private-label). Hiện Lulu hợp tác với các nhà sản xuất tại Việt Nam, tận dụng chuyên môn và năng lực sản xuất của họ để phát triển các sản phẩm dưới các thương hiệu bán lẻ quốc tế của Lulu. Cách làm này kết hợp thế mạnh sản xuất của Việt Nam với thương hiệu quốc tế, các tiêu chuẩn chất lượng và khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu.

Với việc triển khai Hiệp định CEPA giữa UAE và Việt Nam, Tập đoàn Lulu kỳ vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội lớn hơn nữa trong tương lai. Việc cắt giảm thuế quan, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và tăng cường hợp tác kinh tế sẽ giúp các sản phẩm của Việt Nam trở nên cạnh tranh hơn tại UAE cũng như thị trường GCC rộng lớn hơn. "Các nhà sản xuất Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hãy nhìn xa hơn thị trường trong nước và chuẩn bị sẵn sàng cho các cơ hội quốc tế. Chất lượng sản phẩm, các chứng nhận quốc tế, giá cả cạnh tranh, tiêu chuẩn bao bì và sự ổn định trong nguồn cung sẽ là những yếu tố then chốt để thành công tại các thị trường như UAE", đại diện Lulu khuyến nghị.

Thương mại, đầu tư Việt Nam - UAE ghi nhận tăng trưởng tích cực thời gian gần đây.

Tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Đại diện Tập đoàn Vingroup cho rằng, đây chính là thời điểm lý tưởng nhất để thúc đẩy mối quan hệ đối tác sâu rộng hơn giữa Việt Nam và UAE. Hai nền kinh tế sở hữu những thế mạnh có tính bổ trợ lẫn nhau rất cao. Việt Nam mang đến một thị trường tăng trưởng năng động, nền tảng công nghiệp ngày càng tinh vi và cửa ngõ tiếp cận khu vực châu Á rộng lớn. Ngược lại, UAE đóng góp nguồn vốn quốc tế, chuyên môn đầu tư, khả năng kết nối toàn cầu cùng sự am hiểu sâu sắc về khu vực Trung Đông, châu Phi và các thị trường mới nổi khác.

Đó là lý do Hiệp định CEPA không chỉ đơn thuần là một khuôn khổ để cắt giảm các rào cản thương mại. Đây là một nền tảng quan trọng để kết nối các doanh nghiệp, huy động vốn đầu tư và tạo điều kiện cho các công ty từ cả hai nước tham gia sâu rộng hơn vào quá trình tăng trưởng của nhau.

"Trong các cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo tổ chức tại UAE gần đây, chúng tôi mong muốn Việt Nam và đặc biệt là Vingroup trở thành đối tác ưu tiên của các tổ chức tại UAE đang có kế hoạch mở rộng hoạt động trên khắp châu Á", đại diện Vingroup cho biết và nhận định, tiềm năng hợp tác to lớn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cơ sở hạ tầng, bất động sản, năng lượng, giao thông xanh, công nghệ, giáo dục và y tế.

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường thúc đẩy kết nối các doanh nghiệp hai bên, hướng tới những kết quả thực chất, trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ Công Thương cùng với Đại sứ quán UAE tổ chức phiên kết nối doanh nghiệp (Business to Business - B2B) để các doanh nghiệp có cơ hội giao lưu, tìm hiểu lẫn nhau, trực tiếp thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp trong tương lai.

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam - UAE (Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE) được ký kết vào ngày 28/10/2024 và đã chính thức có hiệu lực tại cả hai quốc gia vào ngày 03/02/2026. Hiệp định CEPA được khởi động đàm phán vào năm 2023 trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Việt Nam và UAE ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại. UAE hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Tây Á. Theo thống kê của Cục Hải quan, tính đến tháng 9/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam đạt 5,7 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 4.1 tỷ USD, giảm 4,9%; và nhập khẩu đạt 1.5 tỷ USD tăng 73,1%. Trước đó, trong năm 2025, tổng kim ngạch hai chiều Việt Nam – UAE đạt khoảng 6,55 tỷ USD, tăng 1,5% so với năm 2024, trong đó xuất khẩu đạt 5,9 tỷ USD, tăng 5,2%, và nhập khẩu đạt 640 triệu USD, giảm 32,2%. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang UAE là: điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; giày dép; hàng dệt may.