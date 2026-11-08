Hiệp 'đen' bị bắt, khai đường dây ma túy giao dịch 14 tỷ đồng

Các đối tượng Hoàng Trần Hiệp - Nguyễn Ngọc Tâm - Nguyễn Đình Tin. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Ngày 8/11, Công an TP Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị liên quan triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia do một đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm cầm đầu. Chuyên án đã bắt giữ 104 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy, súng đạn và nhiều phương tiện.

Theo đó, sau gần 2 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Đồng Nai đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an TPHCM triệt phá chuyên án ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Qua rà soát, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai phát hiện 2 nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Hai nhóm này do Nguyễn Đình Tin (SN 1987, trú tại xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai) và Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1973, trú tại xã Nghi Quang, tỉnh Nghệ An; hiện ở phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai) cầm đầu.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Quá trình xác minh cho thấy, Tin và Tâm mua ma túy từ Hoàng Trần Hiệp (biệt danh Hiệp nhóc, Hiệp “đen”, SN 1991, trú tại xã Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk). Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Theo cơ quan Công an, Hiệp thường mang theo súng quân dụng và sẵn sàng nổ súng chống trả khi bị truy bắt.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đồng Nai và Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lúc 6 giờ 30 phút ngày 27/10/2026, các tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Hoàng Trần Hiệp khi đối tượng chuẩn bị lên ô tô Fortuner mang biển kiểm soát giả 17A-077.45 tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai.

Khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8kg ketamine, 1.800 viên hồng phiến, 1 khẩu súng cùng 5 viên đạn; 3 ô tô, 5 xe máy, 40 điện thoại di động, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 450 triệu đồng.

Số ma túy và khẩu súng quân dụng. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Sau khi bắt giữ Hiệp, các tổ công tác đồng loạt triển khai bắt giữ 6 nhóm đối tượng, triệu tập và bắt giữ tổng cộng 104 người có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bước đầu, Hoàng Trần Hiệp cùng đồng phạm khai nhận, từ tháng 8/2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng đã giao dịch 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh heroin và 1.800 viên hồng phiến. Tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy ước tính khoảng 14 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.