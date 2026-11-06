Hiếp dâm bé gái rồi giả vờ quay phim để đe doạ

Bùi Tuấn Trung tại cơ quan công an. (Ảnh: S.Đ)

Ngày 6/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Tuấn Trung (37 tuổi, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về các tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Theo thông tin điều tra ban đầu, trong thời gian đến các xã phía Tây tỉnh Đắk Lắk làm thuê, Trung ở gần nhà ông M., bố ruột của cháu T. (SN 2012). Qua nhiều lần đến nhà ông M. uống rượu, Trung làm quen, kết bạn Facebook và nhắn tin với cháu T.

Tháng 6/2025, lợi dụng lúc bố mẹ cháu T. đi vắng, Trung dụ cháu đến một căn nhà hoang gần đó rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Trung dùng điện thoại di động giả vờ quay phim để đe dọa, không cho cháu kể lại sự việc với người lớn.

Đến tháng 4/2026, Trung tiếp tục nhắn tin rủ cháu T. đến căn nhà mình thuê, rồi dụ dỗ và thực hiện hành vi xâm hại.

Cuối tháng 8/2026, khi kiểm tra điện thoại của cháu T., gia đình phát hiện sự việc và tố cáo hành vi của Trung đến cơ quan công an.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.