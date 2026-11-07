Hiện tượng xe điện hụt pin khi đậu

Khi đậu, xe điện vẫn tiêu tốn năng lượng do các hệ thống như bảo mật, duy trì ắc quy 12 volt và quản lý nhiệt độ. Nhiệt độ lạnh cũng ảnh hưởng đến phạm vi hiển thị mà không làm hao pin thực tế. Việc tắt các tính năng không cần thiết và giữ xe cắm sạc giúp hạn chế hao hụt pin trong thời gian dài không sử dụng.

Xe điện vẫn tiêu hao năng lượng khi đậu do các hệ thống hoạt động nền, ảnh hưởng đến phạm vi di chuyển. Ảnh: InsideEVs

Các mẫu xe điện hiện đại thường mất khoảng 1% dung lượng pin mỗi ngày khi đậu, dù thực tế mức hao hụt thường thấp hơn. Hiện tượng này được gọi là 'vampire drain', xảy ra do các hệ thống như chế độ bảo mật, duy trì ắc quy 12 volt và quản lý nhiệt vẫn tiêu thụ năng lượng dù xe không hoạt động.

Ngoài ra, thời tiết lạnh cũng có thể làm giảm phạm vi hiển thị trên màn hình mà không làm hao pin thực tế. Điều này xuất phát từ việc năng lượng tạm thời không sẵn có và nhu cầu sưởi ấm tăng cao, khiến phạm vi ước tính dao động dù xe không di chuyển.

Phạm vi còn lại của xe điện được tính toán dựa trên dung lượng pin, thói quen lái xe và điều kiện thời tiết. Do đó, con số hiển thị có thể thay đổi ngay cả khi xe đứng yên trong thời gian dài.

Để giảm thiểu hao hụt pin khi đậu lâu, người dùng nên tắt các tính năng không cần thiết như chế độ Sentry Mode, tránh kích hoạt ứng dụng thường xuyên và nếu có thể, giữ xe cắm sạc trong suốt thời gian không sử dụng.

Các mẫu xe điện mới hơn thường có hệ thống quản lý nhiệt tốt hơn, giúp hạn chế hao tổn năng lượng. Trong khi đó, các xe đời cũ hoặc sử dụng trong điều kiện thời tiết cực lạnh có thể mất nhiều năng lượng hơn mỗi ngày.

Tesla khuyến nghị người dùng nên để xe cắm sạc khi không sử dụng trong thời gian dài nhằm bảo vệ sức khỏe pin và duy trì hiệu suất vận hành.

Việc hiểu rõ nguyên nhân và cách quản lý hao hụt pin khi đậu sẽ giúp người dùng xe điện tối ưu hóa phạm vi di chuyển và kéo dài tuổi thọ pin, đồng thời giảm thiểu những bất tiện trong quá trình sử dụng.