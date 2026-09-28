Hiện tượng World Cup Vozinha muốn được quay lại với cuộc sống trước khi nổi tiếng

Vozinha, thủ môn kỳ cựu 40 tuổi của Cape Verde, từng trở thành một trong những hiện tượng đáng chú ý tại World Cup sau khi giúp Cape Verde tạo nên lịch sử.

Màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu World Cup giúp Vozinha nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ trên toàn thế giới. Lượng người theo dõi tài khoản mạng xã hội của anh tăng vọt từ khoảng 56.000 lên hơn 1 triệu chỉ trong thời gian diễn ra World Cup.

Vozinha bỗng chốc trở thành hiện tượng tại World Cup. Ảnh: Reuters

Sự nổi tiếng cũng nhanh chóng mở ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Vozinha. Khi đó, anh đang là cầu thủ tự do sau khi chia tay Chaves, đội bóng thi đấu tại giải hạng hai Bồ Đào Nha. Sau World Cup, thủ môn người Cape Verde chuyển sang khoác áo Colo-Colo, một trong những CLB lớn của bóng đá Chile.

Nếu trước đây Vozinha gần như không được nhiều người biết đến bên ngoài Cape Verde, thì mọi thứ thay đổi sau World Cup. Đông đảo người hâm mộ đã vây quanh Vozinha khi gặp anh ngoài đường.

Thủ môn được người hâm mộ vây quanh khi ký hợp đồng với Colo-Colo. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, sự nổi tiếng bất ngờ không hoàn toàn mang lại niềm vui cho thủ môn 40 tuổi. Chia sẻ với The Observer, Vozinha thẳng thắn cho biết anh nhớ cuộc sống bình lặng trước đây.

“Tôi đã đánh mất sự bình yên và tĩnh lặng của mình. Tôi không còn chút riêng tư nào nữa, hoặc ít nhất là ít hơn rất nhiều so với trước đây”.

Vozinha cho biết mỗi lần ra ngoài, anh đều có thể trở thành tâm điểm chú ý.

“Bây giờ, mỗi khi tôi ra ngoài, đến nhà hàng, luôn có người muốn chụp ảnh cùng tôi hoặc xin chữ ký của tôi".

Không chỉ vậy, việc thường xuyên bị người khác quay phim cũng khiến cuộc sống của anh trở nên khác trước rất nhiều.

Vozinha đã giúp đất nước mình làm nên lịch sử khi lọt vào vòng loại trực tiếp. Ảnh: Getty

Vozinha từng có thời gian thi đấu tại Moldova, Cyprus và Slovakia trước khi được biết đến rộng rãi nhờ World Cup. Dù nhiều người xem sự nổi tiếng là điều đáng mơ ước, Vozinha lại cho rằng họ thường chỉ nhìn thấy mặt tích cực nó.

“Nhiều người muốn nổi tiếng và có tiếng tăm, nhưng họ chỉ nhìn thấy mặt tích cực của thực tế đó".

Thủ môn Cape Verde thậm chí khẳng định nếu có thể lựa chọn, anh sẽ quay lại cuộc sống trước khi trở thành hiện tượng World Cup.

“Thành thật mà nói, nếu được lựa chọn giữa cuộc sống hiện tại và cuộc sống trước đây, tôi sẽ chọn cuộc sống trước đây”.

Ở cấp CLB, Vozinha mới chỉ có 3 lần ra sân cho Colo-Colo và từng phải ngồi dự bị trong một số trận đấu.

Ảnh: Reuters

Ở cấp độ đội tuyển, anh vừa trở lại thi đấu cho Cape Verde sau khi đội bóng bị Argentina loại khỏi World Cup. Vozinha có lần thứ 93 khoác áo đội tuyển trong trận Cape Verde thua Mali 1-3 tại vòng loại AFCON hồi tuần trước.

Dù sự nghiệp đã bước sang một chương mới, chia sẻ của Vozinha cho thấy thành công và sự nổi tiếng cũng có thể đi kèm với những thay đổi lớn trong cuộc sống cá nhân, đặc biệt là sự riêng tư mà anh từng có trước khi trở thành ngôi sao World Cup.