Hiện tượng trượt nước khi lái xe là gì và cách xử lý an toàn

Khi lái xe trên đường ướt, đặc biệt sau mưa lớn, hiện tượng trượt nước hay còn gọi là hydroplaning có thể xảy ra, khiến tài xế mất kiểm soát phương tiện. Hiểu rõ nguyên nhân và cách xử lý kịp thời là yếu tố quan trọng để tránh tai nạn.

Lái xe qua vùng đường ngập nước cần giữ tốc độ ổn định để tránh hiện tượng trượt nước nguy hiểm. Ảnh: SlashGear

Lái xe là một trong những hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất, đòi hỏi người điều khiển phải luôn tỉnh táo và phản ứng nhanh nhạy để đảm bảo an toàn. Ngoài những sự cố phổ biến như hết bình ắc quy, thủng lốp hay phanh hỏng, hiện tượng trượt nước khi lái xe cũng là một trong những tình huống nguy hiểm thường gặp, đặc biệt ở những vùng có khí hậu ẩm ướt và mưa nhiều.

Hiện tượng trượt nước, hay còn gọi là hydroplaning, xảy ra khi xe chạy qua vùng nước đọng trên mặt đường. Lúc này, nước bị bánh xe đẩy lên và tạo thành một lớp màng lỏng giữa lốp xe và mặt đường, làm giảm ma sát cần thiết để bánh xe bám đường. Quá trình này khiến xe mất độ bám, dẫn đến mất kiểm soát hướng đi hoặc tốc độ.

Mức độ trượt nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lượng nước trên đường, tình trạng mặt đường, khả năng thoát nước và tốc độ xe. Ngay cả khi chạy với tốc độ khoảng 56 km/h (35 mph), xe cũng có thể bị trượt nước nếu lốp xe không đảm bảo hoặc nước đọng quá sâu. Lốp xe mòn hoặc áp suất không đúng chuẩn cũng làm tăng nguy cơ xảy ra hiện tượng này.

Khi phát hiện xe bắt đầu trượt nước, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và không hoảng loạn. Tài xế nên giữ chặt vô lăng và từ từ nhấc chân khỏi bàn đạp ga để giảm tốc độ mà không làm bánh xe bị trượt thêm. Nếu xe bị lệch hướng, hãy nhẹ nhàng đánh lái theo hướng xe đang trượt để giúp bánh xe lấy lại độ bám.

Tuyệt đối không đạp phanh gấp khi xe đang trượt nước vì điều này có thể khiến xe mất kiểm soát hoàn toàn. Khi xe vượt qua vùng nước đọng và bánh xe tiếp xúc lại với mặt đường khô, tài xế sẽ cảm nhận được sự ổn định trở lại và có thể điều khiển xe nhẹ nhàng về làn đường an toàn hoặc dừng lại nếu cần thiết.

Để phòng tránh hiện tượng trượt nước, tài xế nên giảm tốc độ khi lái xe trong điều kiện trời mưa hoặc đường ướt. Tránh đi vào vùng nước đọng nếu có thể và không sử dụng chế độ ga tự động (cruise control) trong lúc trời mưa. Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để có đủ thời gian phản ứng khi cần.

Bảo dưỡng lốp xe định kỳ cũng rất quan trọng, bao gồm kiểm tra độ sâu gai lốp và áp suất lốp theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Nếu sống ở khu vực mưa nhiều, nên cân nhắc sử dụng loại lốp chuyên dụng có khả năng bám đường tốt hơn trong điều kiện ẩm ướt.

Việc duy trì thói quen lái xe cẩn trọng và chuẩn bị kỹ càng cho các điều kiện thời tiết xấu sẽ giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ trượt nước và các tai nạn liên quan, bảo vệ an toàn cho người lái và những người tham gia giao thông khác.