Hiện tượng thu hút sự quan tâm chú ý lớn tại California (Mỹ) giữa mùa El Niño

Hiện tượng El Nino đưa sinh vật biển nhiệt đới tới bờ biển California, Mỹ. Ảnh: Sky_angel_drones

Theo các chuyên gia, El Niño là hiện tượng khí hậu tự nhiên xảy ra định kỳ vài năm một lần, khiến dòng nước biển ấm di chuyển xa hơn về phía Bắc, kéo theo các loài sinh vật nhiệt đới đến những vùng biển vốn có nhiệt độ thấp hơn. Những cảnh tượng hiếm gặp tại California đang thu hút sự chú ý của người dân và giới khoa học, đồng thời được ghi lại ngày càng nhiều nhờ các thiết bị bay không người lái và công nghệ quay phim.

Nate Jaros, Phó Chủ tịch phụ trách chăm sóc động vật tại Thủy cung Thái Bình Dương ở Long Beach, cho biết hiện tượng này đang thu hút sự quan tâm lớn. Ông nhận xét đây là giai đoạn đặc biệt, khiến cả ngư dân lẫn những người quan sát sinh vật biển cảm thấy tò mò.

Sự thay đổi cũng mang lại cơ hội cho ngành khai thác thủy sản và du lịch biển. Donna Kalez, đồng sở hữu doanh nghiệp Dana Wharf Sportfishing & Whale Watching chuyên cung cấp dịch vụ câu cá thể thao và ngắm cá voi, cho biết trong năm 2026, các cần thủ đã đánh bắt được 5.000 con cá ngừ vây vàng, trong khi năm trước chỉ có hai con. Họ cũng bắt được cá wahoo và cá dorado, còn gọi là mahi-mahi. Theo bà Kalez, cá dorado thường nhảy vọt khỏi mặt nước và xuất hiện gần các đám tảo biển, tạo nên trải nghiệm thú vị cho người câu cá.

Tuy nhiên, hiện tượng thời tiết này cũng đi kèm những tác động tiêu cực. California vừa trải qua một đợt sóng nhiệt đại dương bất thường. Trong khi đó, chuỗi bão ở phía Đông Thái Bình Dương đã gây ra tình trạng mực nước biển dâng cao và sóng lớn, phá hủy nhiều ngôi nhà và cuốn trôi cát tại một số bãi biển ở Nam California. Chính quyền bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp để chuẩn bị ứng phó với những tác động tiếp theo trong mùa đông.

Các chuyên gia dự báo phần lớn tình hình sẽ trở lại bình thường sau khi El Niño kết thúc vào năm 2027. Trong ngắn hạn, một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng đáng kể nhất có thể là tảo bẹ, loài phát triển mạnh trong vùng nước lạnh và cung cấp môi trường sống cho nhiều sinh vật biển.

Chris Lowe, Giám đốc Phòng thí nghiệm Cá mập thuộc Đại học Bang California tại Long Beach, cho biết sự thay đổi nhiệt độ có thể mang lại lợi thế cho một số loài cá mập nhưng gây bất lợi cho những loài khác. Theo ông, các sinh vật không có khả năng di chuyển sẽ gặp khó khăn hơn, trong khi phần lớn cá mập có thể bơi đến những khu vực phù hợp hơn.

Các loài cá mập voi và cá mập đầu búa cũng đã xuất hiện tại vùng biển California. Đáng chú ý, theo ông Lowe, một khu vực được xem là vườn ươm cá mập trắng đã xuất hiện trở lại tại Vịnh Santa Monica lần đầu tiên kể từ năm 2011. Đây là nơi cá mập trắng non sinh sống và bơi lội.

Trong khi đó, một người câu cá đã bắt được cá mắt to vây dài tại cầu tàu Venice ở Los Angeles. Theo ông Ludt, đây là lần đầu tiên loài cá này được ghi nhận tại California.

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), tháng 9 vừa qua, hai ổ trứng rùa biển Olive Ridley được phát hiện trên các bãi biển ở Quận Cam, đánh dấu những ổ trứng rùa biển đầu tiên được ghi nhận dọc bờ biển phía Tây nước Mỹ.

Giới chuyên gia cho rằng những phát hiện mới có thể chưa dừng lại. Theo ông Ludt, hiện tượng El Niño vẫn đang tiếp diễn và vùng biển California có thể còn ghi nhận thêm những loài sinh vật khác trong thời gian tới.