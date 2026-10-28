'Hiện tượng nhạc số' HANRORO 'chữa lành' theo cách khác biệt với sản phẩm mới

HANRORO sẽ phát hành đĩa đơn mới mang tên Question Mark vào lúc 6h chiều ngày 5/11 (giờ Hàn Quốc). Trước thềm ra mắt, cô đã công bố một video trình diễn vào ngày 26/10, tiếp nối bằng loạt ảnh concept vào ngày 27/10, hé lộ một phong cách âm nhạc khác biệt so với các tác phẩm trước đây của cô.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phần hình ảnh của HANRORO. Trong các bức ảnh concept đen trắng, cô diện một chiếc váy đen cùng lối trang điểm mắt đậm, tạo nên bầu không khí vừa u tối, vừa huyền ảo. Mái tóc được tạo kiểu có phần gai góc cùng ánh nhìn trực diện vào ống kính cũng là những điểm nhấn nổi bật. Vốn được yêu mến nhờ âm nhạc giàu chất thơ và hình ảnh đầy cảm xúc, lần này HANRORO đã mang đến một khía cạnh sắc bén và gai góc hơn.

Video trình diễn cũng mang một sắc thái khác biệt so với phong cách thường thấy của cô. Video mở đầu với cảnh HANRORO đứng giữa một không gian nơi mọi người đang xô xát, đan xen với những thước phim cô đang hát trên sân khấu, trong khi khán giả bên dưới xảy ra va chạm. Sau đó, ánh sáng chuyển sang tông màu cam, và những người đang ẩu đả dần biến thành trẻ thơ rồi ôm lấy nhau. Video khép lại với hình ảnh HANRORO nhảy xuống từ sân khấu trống trải.

Question Mark chứa đựng những cảm xúc khó lòng giải quyết ổn thỏa trong các mối quan hệ. Bài hát khắc họa nỗi ân hận khi từng ghét một ai đó, cùng những cảm xúc phức tạp khi không thể buông bỏ một mối quan hệ, dù cả hai vẫn đang làm tổn thương lẫn nhau. HANRORO, nghệ sĩ từng khai thác các giá trị về tình yêu và sự gắn kết thông qua âm nhạc của mình, một lần nữa đi sâu vào những cung bậc cảm xúc giữa con người với con người.

Đĩa đơn mới này ra mắt trong thời điểm HANRORO đang chuẩn bị cho một cột mốc quan trọng. Đầu tháng này, cô đã thông báo về buổi hòa nhạc cá nhân thứ năm của mình, cũng mang tên Question Mark, sẽ diễn ra tại INSPIRE Arena vào ngày 2 và 3/1/2027. Đây cũng là chuỗi hòa nhạc cá nhân đầu tiên của cô được tổ chức tại một địa điểm quy mô lớn như arena. Trước đó, cô đã tổ chức buổi hòa nhạc cá nhân đầu tiên tại KT&G Sangsangmadang Hongdae Live Hall vào năm 2023, rồi dần tiến tới các địa điểm lớn hơn như YES24 Live Hall và Nhà thi đấu Hwajeong thuộc ĐH Hàn Quốc (Korea University).