Hiện tượng lốp xe bị nứt chân chim (Dry Rot) ở thành lốp và cách ngăn ngừa lão hóa cao su

Lốp xe dù được sử dụng hay bảo dưỡng thường xuyên vẫn có giới hạn tuổi thọ nhất định, trung bình từ 6 đến 10 năm kể từ ngày sản xuất. Hiện tượng nứt chân chim trên thành lốp, hay còn gọi là dry rot, là nguyên nhân phổ biến khiến lốp nhanh xuống cấp, ảnh hưởng đến khả năng giữ áp suất và an toàn khi vận hành.

Lốp xe dù còn mới nhưng có thể xuất hiện nứt chân chim do lão hóa cao su theo thời gian, ảnh hưởng an toàn vận hành. Ảnh: SlashGear

Hiện tượng nứt chân chim xảy ra khi các vết rách bắt đầu xuất hiện trên phần thành bên ngoài của lốp xe, thường do tác động của các yếu tố như hóa chất độc hại, điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Khi lốp tiếp xúc nhiều với những điều kiện này, khả năng giữ áp suất không khí giảm, đồng thời tăng nguy cơ thủng hoặc nổ lốp trong quá trình di chuyển.

Người lái có thể nhận biết lốp bị nứt chân chim qua các dấu hiệu dễ thấy bằng mắt thường như sự đổi màu, các vết nứt trên gai hoặc thành lốp, hoặc khi cao su trở nên cứng và dễ vỡ. Vì việc thay lốp mới thường tốn kém và mất thời gian, việc phòng ngừa và bảo dưỡng đúng cách là rất quan trọng để kéo dài tuổi thọ lốp.

Một trong những nguyên nhân chính gây ra nứt chân chim ngoài hao mòn thông thường là áp suất lốp không đủ. Lốp thiếu hơi sẽ tạo ra ma sát và nhiệt độ cao hơn khi xe vận hành, làm tăng tốc độ hình thành các vết nứt và làm cao su trở nên giòn. Thay vì chờ đèn cảnh báo áp suất trên bảng điều khiển bật sáng, việc kiểm tra áp suất lốp định kỳ sẽ giúp kéo dài tuổi thọ cho lốp xe.

Bên cạnh việc duy trì áp suất phù hợp, bảo dưỡng đúng cách cũng góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa hiện tượng này. Việc vệ sinh lốp bằng dung dịch gốc nước được khuyến khích hơn vì các hóa chất mạnh có thể làm cao su nhanh xuống cấp. Ngoài ra, tránh để lốp tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài bằng cách đỗ xe ở nơi râm mát hoặc trong gara cũng giúp bảo vệ chất lượng lốp.

Cần lưu ý rằng ngày sản xuất của lốp không nhất thiết trùng với ngày sản xuất của xe. Trên thành lốp thường có một dãy bốn chữ số, trong đó hai số cuối thể hiện năm sản xuất. Đây là cách hữu ích để người dùng theo dõi tuổi thọ lốp và xác định thời điểm cần thay mới.

Ngoài ra, việc tuân thủ tải trọng cho phép của lốp và xe cũng rất quan trọng. Vận chuyển quá tải trong thời gian dài sẽ làm tăng tốc độ lão hóa và hư hỏng lốp. Kiểm tra và xoay lốp định kỳ trong các lần bảo dưỡng giúp phát hiện sớm các dấu hiệu hư hỏng để xử lý kịp thời.

Khi lốp không được sử dụng trong thời gian dài, nên bảo quản ở nơi có nhiệt độ ổn định, tránh xa các hóa chất độc hại hoặc thiết bị điện tử để hạn chế ảnh hưởng xấu đến cao su. Khi cần thay lốp mới, việc lựa chọn các thương hiệu uy tín cũng là một cách để giảm thiểu nguy cơ nứt chân chim và tăng độ bền cho lốp.

Yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ lốp khỏi hiện tượng nứt chân chim là sự đều đặn trong việc kiểm tra và bảo dưỡng. Thực hiện các biện pháp này thường xuyên sẽ giúp đảm bảo lốp xe luôn trong tình trạng tốt, góp phần nâng cao an toàn và tiết kiệm chi phí sử dụng lâu dài.