Hiện tượng lạ ở Vĩnh Long: Nước từ giếng khoan 10 năm tuổi phun cao 15m

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VTC News ngày 20/10, ông Nguyễn Hoàng Khang, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long, xác nhận địa phương vừa ghi nhận hiện tượng nước phun mạnh bất thường từ một giếng khoan, tạo thành cột nước cao khoảng 15m.

UBND xã Hòa Bình đã báo cáo sự việc đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, đề nghị phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra, khảo sát thực tế để xác định nguyên nhân và có phương án xử lý phù hợp.

Theo thông tin từ UBND xã, khoảng 10h ngày 19/10, tại khu vực gần cống số 2, tổ 1, ấp Hiệp Thạnh, nước bất ngờ phun mạnh từ giếng khoan của gia đình bà Dương Thị Hường (sinh năm 1953).

Thông tin ban đầu cho biết giếng khoan này đã được gia đình sử dụng hơn 10 năm. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra sự việc, nước từ giếng liên tục phun mạnh lên khỏi mặt đất, tạo thành cột nước cao ước tính khoảng 15m, vượt khỏi ngọn dừa gần đó.

Thông tin từ VietNamNet cho biết thêm, trong báo cáo gửi cơ quan chức năng, UBND xã Hòa Bình nhận định đây là hiện tượng bất thường, có thể liên quan đến áp lực nước ngầm hoặc các yếu tố địa chất, thủy văn tại khu vực. Dù vậy, nguyên nhân cụ thể và mức độ ảnh hưởng hiện vẫn chưa được xác định.

Địa phương cảnh báo, nếu tình trạng nước phun mạnh kéo dài, hiện tượng này có thể gây thất thoát nguồn nước ngầm, ảnh hưởng đến môi trường, nền đất, các công trình và sự an toàn của người dân xung quanh.

Cột nước được người dân quay clip lại. Ảnh: Chụp màn hình

Để làm rõ sự việc, UBND xã Hòa Bình đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long khẩn trương cử cán bộ chuyên môn phối hợp kiểm tra, khảo sát vị trí giếng khoan. Các cơ quan chức năng được đề nghị đánh giá nguyên nhân, mức độ nguy hiểm cũng như nguy cơ tác động đến nguồn nước ngầm, môi trường và đời sống người dân.

Bên cạnh đó, địa phương mong muốn được hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm kiểm soát và khắc phục hiện tượng nước phun bất thường, bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế tối đa những tác động có thể xảy ra.

Trong thời gian chờ kết quả kiểm tra và hướng dẫn xử lý từ cơ quan chuyên môn, UBND xã Hòa Bình tiếp tục theo dõi diễn biến sự việc, phối hợp với các đơn vị liên quan và khuyến cáo người dân không tự ý tác động vào miệng giếng để tránh nguy cơ mất an toàn.