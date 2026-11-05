'Hiện tượng kinh dị' khiến cả Đài Loan mất ngủ

Trailer mở ra câu chuyện bắt đầu từ một nghi lễ trừ tà bị cấm được phát trực tiếp tại Indonesia, vô tình đánh thức linh hồn Kuntilanak. Những gì ban đầu chỉ là một màn trình diễn gây chú ý trên mạng nhanh chóng biến thành thảm kịch khi lời nguyền lan đến Đài Loan, kéo theo hàng loạt cái chết bí ẩn và những vụ quỷ ám kinh hoàng.

Sau khi Mila trở thành nạn nhân đầu tiên, con trai cô quyết định đưa tro cốt của mẹ trở về Indonesia để tìm hiểu sự thật đằng sau cái chết, nhưng lại vô tình bị cuốn vào cơn ác mộng bắt nguồn từ những tín ngưỡng cổ xưa và mối thù hận chưa được hóa giải. Khi thế lực siêu nhiên ngày càng trở nên hung bạo, cả nhóm buộc phải đối mặt với Kuntilanak và tìm cách chấm dứt lời nguyền trước khi nó cướp đi tất cả.

Theo truyền thuyết dân gian Indonesia, Kuntilanak là linh hồn của một người phụ nữ qua đời khi sinh con, mang theo nỗi oán hận và những chấp niệm chưa thể hóa giải. Linh hồn này được cho là luôn tìm kiếm đứa con đã mất, trở thành một trong những hình tượng ma quỷ đáng sợ trong văn hóa bản địa.

Đạo diễn Liao Shih-han (Liêu Sĩ Hàn) chia sẻ rằng, trong quá trình nghiên cứu thực địa, ông nhận thấy truyền thuyết về Kuntilanak đặc biệt phù hợp với câu chuyện của phần phim mới. Ông cũng đánh giá, đây sẽ là một trong những linh hồn tà ác hung dữ nhất từng xuất hiện trong loạt phim, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục khai thác những câu chuyện trừ tà độc đáo gắn liền với văn hóa Đài Loan.

Đảm nhận vai trò đạo diễn, Liao Shih-han là gương mặt quen thuộc của điện ảnh và truyền hình Đài Loan, từng nhận nhiều đề cử tại giải thưởng Chuông Vàng. Ông được biết đến rộng rãi qua loạt phim Thòng lọng ma, thương hiệu nổi bật với cách kết hợp những nghi lễ dân gian và tín ngưỡng tâm linh truyền thống của Đài Loan.

Trong khi đó, nhà sản xuất Jeff Tsou cũng là cái tên đứng sau nhiều dự án điện ảnh đáng chú ý. Năm 2025, ông sản xuất 96 minutes, bộ phim vượt mốc 200 triệu Đài tệ tại phòng vé Đài Loan, trở thành phim nói tiếng Hoa có doanh thu cao nhất tại thị trường này trong năm. Tác phẩm còn giành giải "Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất" tại giải thưởng Kim Mã và đạt vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng phim toàn cầu của Netflix sau khi phát hành trên nền tảng.

Ra mắt từ năm 2018, loạt phim Thòng lọng ma đã đạt tổng doanh thu phòng vé hơn 200 triệu Đài tệ. Đặc biệt, Thòng lọng ma 2 (2020) từng nhận 3 đề cử tại giải thưởng Kim Mã và 7 đề cử tại giải thưởng Điện ảnh Đài Bắc, ghi dấu ấn với cả khán giả lẫn giới chuyên môn.

Các phần phim cũng liên tục góp mặt trên bảng xếp hạng trực tuyến tại nhiều thị trường châu Á. Với phần phim thứ tư, thương hiệu lần đầu tiên đưa câu chuyện vượt khỏi biên giới Đài Loan, kết hợp truyền thuyết Kuntilanak của Indonesia với thế giới kinh dị dân gian đã được xây dựng qua những phần phim trước.