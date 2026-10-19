Hiện tượng giống bão Mặt Trời gần hố đen

Hiện tượng bão Mặt Trời phun trào nhật hoa (hình ảnh do Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ cung cấp). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Astrophysical Journal Letters, cung cấp bằng chứng cho thấy các quá trình vật lý gây ra bão Mặt Trời cũng có thể diễn ra trong môi trường xung quanh những hố đen này.

Bão Mặt Trời xảy ra khi năng lượng tích tụ trong từ trường đột ngột được giải phóng, tạo ra các đợt bức xạ và dòng hạt tích điện có khả năng gây gián đoạn hoạt động của vệ tinh và hệ thống liên lạc trên Trái Đất.

Để tìm hiểu hiện tượng tương tự ở các hố đen, các nhà khoa học sử dụng kính viễn vọng không gian XRISM và XMM-Newton phân tích tia X phát ra từ khu vực xung quanh một hố đen trong thiên hà NGC 3783, đồng thời theo dõi những biến đổi của bức xạ. Qua đó, nhóm nghiên cứu xác định được mô hình mang tên “hiệu ứng Neupert”, hiện tượng lần đầu được phát hiện trên Mặt Trời năm 1968 nhưng chưa từng được quan sát thấy gần hố đen.

Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện này cho thấy những vụ phun trào từ trường mạnh có thể xảy ra trong các môi trường vũ trụ rất khác nhau, từ Mặt Trời đến những hố đen có khối lượng lớn gấp hàng triệu lần.