Hiện tượng 'cảm giác tội lỗi khi đặt đồ ăn giao tận nơi'

Trong thế hệ Z tại Hoa Kỳ, một hiện tượng được gọi là "cảm giác tội lỗi khi đặt đồ ăn giao tận nơi" (delivery guilt), trạng thái một cá nhân cảm thấy hối hận hoặc tự trách bản thân sau khi đặt đồ ăn qua các ứng dụng giao hàng đang ngày càng phổ biến. Các chuyên gia phân tích cho rằng, mặc dù những ứng dụng này mang lại sự tiện lợi trong việc giải quyết các bữa ăn, nhưng các loại phí giao hàng cùng nhiều khoản phụ phí khác cộng dồn vào giá món ăn đã tạo ra gánh nặng tài chính lớn hơn, đồng thời gây ra áp lực tâm lý ngày càng tăng.

Tờ The Guardian của Anh đã đăng tải câu chuyện của Caroline Baldry, 24 tuổi, hiện đang sống tại Raleigh, bang Bắc Carolina. Kể từ thời đại học, Baldry gần như ngày nào cũng đặt đồ ăn qua ứng dụng DoorDash, với chi phí khoảng 75 đôla Mỹ (khoảng gần 2 triệu đồng) mỗi tuần. Cô chia sẻ rằng dù rất thích sự tiện lợi khi món ăn mình muốn được giao đến tận cửa nhà, nhưng cô thường cảm thấy tự trách mình sau mỗi lần đặt hàng: "Mỗi khi đặt đồ ăn xong, tôi lại tự nhủ rằng mình thật là một người lười biếng. Mười lần đặt thì có đến chín lần tôi cảm thấy thất vọng về bản thân".

Trên thực tế, một cuộc khảo sát do công ty tiếp thị FinanceBuzz thực hiện phối hợp cùng Bank of America cho thấy 45% người thuộc thế hệ Z (Gen Z) cảm thấy xấu hổ về số tiền họ chi cho các dịch vụ giao đồ ăn. Hơn nữa, 27% thừa nhận đã giấu các đơn hàng của mình với bạn đời, bạn cùng phòng hoặc các thành viên trong gia đình, hoặc khai báo thấp hơn số tiền thực tế mà họ đã chi tiêu.

Sự gia tăng trong việc sử dụng dịch vụ giao đồ ăn bắt nguồn từ sự mâu thuẫn giữa tính tiện lợi và chi phí. Joy Lu, phó giáo sư ngành tiếp thị tại Đại học Carnegie Mellon, mô tả dịch vụ giao đồ ăn là một hình thức "nuông chiều bản thân hợp lý", một cách để đạt được sự thỏa mãn mà không cần phải bỏ ra một khoản tiền quá lớn. Tuy nhiên, các loại phí cộng dồn vào mỗi đơn hàng thường khiến tổng hóa đơn cao hơn dự kiến, khiến người tiêu dùng chỉ nhận ra mình đã chi bao nhiêu tiền sau khi mọi việc đã hoàn tất.

Chi phí sinh hoạt ngày càng tăng tại Hoa Kỳ càng làm trầm trọng thêm gánh nặng này. Khi các khoản chi phí cố định, như giá thực phẩm và tiền thuê nhà leo thang, việc chi thêm tiền cho dịch vụ giao đồ ăn có thể khiến người tiêu dùng vừa lo lắng về tài chính, vừa cảm thấy tội lỗi, ngay cả khi họ đã tận hưởng sự tiện lợi mà dịch vụ này mang lại. Một số người thậm chí đã chọn cách hạn chế sử dụng các ứng dụng giao đồ ăn hoặc xóa hẳn chúng khỏi điện thoại của mình.

Dẫu vậy, một số ý kiến ​​cho rằng thật không công bằng khi đổ lỗi cho việc sử dụng dịch vụ giao đồ ăn là nguyên nhân duy nhất dẫn đến những khó khăn tài chính của thế hệ trẻ. Tờ The Guardian lưu ý rằng, cũng giống như cách thế hệ Millennials (thế hệ Y) từng bị chỉ trích là không thể mua nổi nhà vì thói quen chi tiêu cho món bánh mì nướng bơ và cà phê, thì nay thế hệ Z cũng đang phải đối mặt với sự soi xét tương tự, trong đó các khoản chi cho dịch vụ giao đồ ăn bị nhắm đến như là nguyên nhân gây ra những khó khăn tài chính của họ.