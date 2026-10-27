'Hiện tượng Bukang-i' vẫn chưa 'hạ nhiệt'

Theo thông tin từ News1 và Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia, vào ngày 27/10 (giờ Hàn Quốc), tính đến 6h chiều cùng ngày, 'Bukang-i' đã không còn xuất hiện tại vùng biển gần cầu cảng của Nhà ga Hành khách Quốc tế.

Sau khi rời khỏi tuyến đường thủy nhân tạo tại Công viên Bờ sông Cảng Bắc (North Port Waterfront Park) vào ngày 21/10, Bukang-i đã được phát hiện di chuyển quanh khu vực Bến số 1 (Pier 1) của Cảng Busan và lối vào tuyến đường thủy này. Từ ngày 24/10, nó được nhìn thấy bơi gần Nhà ga Hành khách Quốc tế, cách Bến số 1 khoảng 2km, nhưng hôm nay lại không thấy xuất hiện tại đó.

Tuy nhiên, chưa thể khẳng định rằng Bukang-i đã hoàn toàn rời khỏi khu vực Cảng Bắc. Các cơ quan chức năng vẫn thực hiện giám sát tại khu vực này vào một khung giờ cố định mỗi buổi chiều. Việc không thấy nó xuất hiện trong khoảng thời gian quan sát đó không loại trừ khả năng nó vẫn đang quanh quẩn ở vùng biển gần Nhà ga Hành khách Quốc tế.

Một cách giải thích khác là Bukang-i đang dần mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Sau hơn một tháng ở trong một tuyến đường thủy hẹp và nông, có lẽ nó đang dần thích nghi với vùng biển mở rộng, lớn và sâu hơn.

Mặc dù vẫn còn đó những lo ngại, do vị trí gần một cầu cảng thường xuyên có tàu thuyền qua lại, cùng nguy cơ cá mập va chạm vào các cấu trúc bê tông, các chuyên gia tin rằng, một khi đã quen với môi trường mới, 'Bukang-i' cuối cùng sẽ tự bơi ra vùng biển khơi, và hàng triệu người sẽ rất nhớ nó.

'Bukang-i', chú cá mập vây đen dài khoảng 3m, đã trở thành một điểm thu hút tại Busan khi lưu lại công viên ven biển này hơn một tháng, kể từ lần đầu xuất hiện vào ngày 18/9. Với việc người dân và du khách đổ xô đến công viên để tận mắt chiêm ngưỡng chú cá, tổng số lượt khách ghé thăm công viên ven biển này đã vượt mốc 1,6 triệu người.