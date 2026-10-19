Hiện trường xóm trọ quây tôn tan hoang sau vụ cháy ở Đại Mỗ

Gần 8 giờ sáng 19/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực có nhiều nhà tạm lợp mái tôn gần ngõ 67 đường Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Chỉ sau ít phút, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, kèm theo cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ khoảng cách vài km.

Đến khoảng 8 giờ 10 phút, các Đội PCCC&CNCH KV4, KV13, KV15 đã huy động tổng cộng 6 xe chữa cháy và 1 xe chở bơm nổi tới triển khai công tác chữa cháy. Lãnh đạo phòng PC07, Công an TP Hà Nội cũng trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo.

Cùng với lực lượng chữa cháy, các xe cấp cứu, lực lượng y tế nhanh chóng được điều động tới hiện trường.

Người dân sinh sống tại đây cho biết, khu vực này có hàng chục lán tạm, được bố trí thành nhiều dãy để cho người lao động thuê trọ.

Đám cháy bùng phát, nhiều người vội khuân vác đồ đạc ra khỏi ngõ 67 Phùng Khoang.

Vụ cháy khu nhà quây tôn tại ngõ 67 Phùng Khoang xảy ra vào thời điểm phần lớn người dân đã đi làm, khiến gần như toàn bộ đồ đạc, vật dụng sinh hoạt trong các lán trọ bị thiêu rụi, chỉ một số ít hộ kịp di chuyển quạt, tivi, quần áo và một số tài sản khác ra bên ngoài.

Người dân tay xách nách mang đồ đạc rời khu nhà quây tôn tại ngõ 67 Phùng Khoang.

Đồ đạc bị thiêu rụi, người dân thất thần sau vụ cháy dãy nhà trọ quây tôn tại ngõ 67 Phùng Khoang. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được lực lượng chức năng làm rõ.