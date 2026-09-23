Hiện trường xe khách va chạm liên hoàn nhiều phương tiện khiến hai người tử vong ở Gia Lai

Sáng 23/9, trên tuyến QL1 qua phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ xe khách va chạm liên hoàn nhiều phương tiện khác.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h tại Km 1201+700 trên QL1, đoạn qua phường An Nhơn Bắc. Thời điểm trên, ô tô khách 77F-005.xxdo ông N.V.C điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến khu vực ngã tư Gò Găng, giao giữa QL1 và quốc lộ 19B đã va chạm với xe máy 77P2-04xx do ông N.Đ.P điều khiển theo hướng Đông - Tây.

Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm với xe ô tô con 60E-006.xx do L.V.T điều khiển đang đỗ bên đường. Lãnh đạo UBND phường An Nhơn Bắc xác nhận, vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương. Vụ tai nạn liên hoàn của xe khách ban đầu đã khiến hai người tử vong, nhiều người bị thương.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, xe khách trong vụ tai nạn bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều mảnh kính vỡ văng tung tóe khắp nơi.

Xe khách húc đổ cột điện chiếu sáng bên đường rồi lật nghiêng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai bao gồm Trạm CSGT Tuy Phước, công an phường và lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa người gặp nạn đi cấp cứu, cứu hộ phương tiện và phối hợp điều tra vụ tai nạn.

Xe khách sau đó được lực lượng cứu hộ tiến hành đưa ra khỏi hiện trường.

Xe máy trong vụ tai nạn.

Vị trí xảy ra tai nạn là ngã tư, thời điểm này trên địa bàn có mưa, đường trơn.

Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với các lái xe liên quan. Đồng thời, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Video hiện trường vụ tai nạn.

Quang Đạt