Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Canada, hơn 20 người thương vong

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 xe buýt công cộng bốc cháy xảy ra trên một con phố đông đúc ở Calgary hôm 15/10 (giờ địa phương).

Cảnh sát Andy Woodward cho biết thảm kịch dường như bắt đầu sau khi một xe buýt công cộng đâm vào một ô tô, rồi chiếc ô tô đó lại đâm vào các phương tiện khác.

Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa có mặt tại hiện trường vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Calgary, Canada, ngày 15/10/2026. Ảnh: Jeff McIntosh/The Canadian Press/AP.

"Chiếc xe buýt sau đó lao qua ngã tư và đâm vào một xe buýt công cộng đang đỗ ở trạm dừng, gây ra hỏa hoạn. Chiếc xe buýt thứ hai bị văng sang bên kia đường, va chạm với 3 phương tiện khác", cảnh sát Andy Woodward thông tin.

Những đoạn video và hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy, chiếc xe buýt thứ hai bị cháy rụi hoàn toàn phần mái, khói bốc lên dày đặc. Phần đầu chiếc xe buýt đầu tiên bị biến dạng.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương, trong đó có 10 nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương.

Một sĩ quan cảnh sát cũng bị thương và được đưa tới bệnh viện.

"Khung cảnh lúc đó rất hỗn loạn", một nhân chứng kể lại.

Thị trưởng Calgary, Jeromy Farkas, cho biết trên mạng xã hội rằng nhà chức trách sẽ mở cuộc điều tra toàn diện.

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình của các nạn nhân thiệt mạng", Thủ hiến Alberta, Danielle Smith, viết trên mạng xã hội, đồng thời mong những người bị thương sớm bình phục.

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Nguồn video: VTV