Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Hà Nội, một người thiệt mạng dưới gầm xe tải

Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm giữa ô tô tải và xe máy trên Tỉnh lộ 427, đoạn qua xã Hồng Vân (Hà Nội), chiều 16/11, khiến một người tử vong tại chỗ, một người khác bị thương.

Khoảng 14h45 ngày 16/11, ô tô tải mang BKS 30B-398.XX di chuyển trên Tỉnh lộ 427. Khi đến khu vực thôn Khê Hồi, xã Hồng Vân, phương tiện xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 29G1-050.XX (chưa rõ người điều khiển).

Sau tai nạn, một nạn nhân đi xe máy bị mắc kẹt dưới gầm xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 32, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác cứu nạn và đưa nạn nhân ra ngoài.

Tuy nhiên, nạn nhân bị mắc kẹt đã tử vong. Một người khác bị thương được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.