Hiện trường vụ sạt lở đất khiến 3 người thân trong một gia đình tử vong

Ngôi nhà gia đình ông Xa Văn Dong gặp nạn sáng nay. Ảnh: Phương Thảo.

Rạng sáng ngày 17-9, tại nhà ông Xa Văn Dong, sinh năm 1975, ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc, đã xảy ra một vụ sạt lở taluy. Khoảng 40 m³ đất đá tràn vào nhà, làm sập hai phòng ngủ và vùi lấp ba người trong gia đình.

Chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng đến hiện trường. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy cả ba nạn nhân; tất cả đều đã tử vong.

Đất đá tràn vào ngôi nhà. Ảnh: Phương Thảo.

Các nạn nhân được xác định gồm: Ông Xa Văn Dong, sinh năm 1975; Bà Đinh Thị Hoan, sinh năm 1979, vợ ông Dong; Bà Xa Thị Chinh, sinh năm 1947, mẹ ông Dong.

Con trai ông Dong là Xa Long Vũ, sinh năm 2006, hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và đóng quân tại tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nhận được thông tin, đơn vị đang tổ chức đưa anh Vũ về gia đình.

Khu vực taluy bị sạt lở khiến đất đá đổ vào nhà ông Xa Văn Dong. Ảnh: Phương Thảo.

Chính quyền xã Đà Bắc đã cử cán bộ xuống thôn Tú Lý để thăm hỏi gia đình có người gặp nạn và triển khai công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục có mưa. Cùng với 7 tỉnh khác ở khu vực phía Bắc, địa phương này tiếp tục đối diện nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong những giờ tới.