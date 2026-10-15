Hiện trường vụ sập mái trường tư thục, ít nhất 28 người thiệt mạng, hơn 30 người bị thương

Tính đến khoảng 14h30 cùng ngày (theo giờ Việt Nam), giới chức địa phương và hãng tin Reuters xác nhận số nạn nhân tử vong bao gồm 27 học sinh và một giáo viên. Hiện tại, vẫn còn nhiều học sinh được cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Theo hãng tin Dawn (Pakistan), ông Muhammad Asim, người phát ngôn Bệnh viện Lady Reading (LRH), cho biết bệnh viện đã lập tức ban bố tình trạng khẩn cấp ngay khi tiếp nhận các nạn nhân. Ông Asim thông tin thêm rằng tất cả các học sinh không may qua đời trong thảm kịch này đều từ 13 tuổi trở xuống.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ sập mái trường học ở Peshawar (Pakistan) ngày 15/10. Ảnh: DAWN

Về công tác cứu nạn, ông Bilal Ahmed Faizi, người phát ngôn lực lượng Cứu hộ 1122 của địa phương, cho biết các nhân viên đã khẩn trương sơ cứu và đưa hàng chục người, bao gồm cả giáo viên và học sinh, tới các bệnh viện.

Do những lo ngại về khả năng vẫn còn nhiều em học sinh bị vùi lấp dưới đống đổ nát, công tác tìm kiếm và cứu hộ hiện vẫn đang được triển khai hết sức khẩn trương.

Thực tế, các vụ sập mái nhà và công trình xây dựng xảy ra khá phổ biến tại Pakistan. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo và tình trạng sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng tại quốc gia này.

Chỉ tính riêng trong thời gian ngắn vừa qua, nhiều vụ tai nạn thương tâm tương tự đã liên tiếp xảy ra.

Hồi tháng 7, ba bé gái từ 3 đến 13 tuổi đã thiệt mạng khi một đoạn tường rào của trường tiểu học công lập gần khu vực Umerkot bất ngờ đổ sập và đè trúng các em.

Cùng tháng đó, một em nhỏ đã tử vong và ít nhất 5 người bị thương sau khi mái của một trường tư thục đang thi công đổ sập ở khu vực Baghbanpura, thành phố Lahore.

Trước đó vào tháng 6, 14 trẻ em cũng đã tử nạn khi phần mái của một trung tâm gia sư đổ sập tại khu vực Kahna, thành phố Lahore.

Thảm kịch này xảy ra chưa đầy hai tháng sau vụ sập mái lớp học tại một trường tư thục ở thành phố Dera Ghazi Khan khiến 4 học sinh thiệt mạng và 20 người bị thương.