Hiện trường vụ sập mái trường học ở Pakistan, hơn 80 người thương vong

AP dẫn lời phát ngôn viên bệnh viện Lady Reading, Mohammad Asim, cho biết vụ việc xảy ra tại trường Al-Khair ở thành phố Peshawar vào ngày 15/10, khiến ít nhất 34 em nhỏ và 1 giáo viên thiệt mạng. Ngoài ra, hơn 50 người khác bị thương.

"Các em nhỏ thiệt mạng hoặc bị thương nằm trong độ tuổi từ 6 đến 14", phát ngôn viên Asim thông tin, nói thêm rằng một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ sập mái nhà của một trường tư thục ở Peshawar, Pakistan, ngày 15/10/2026. Ảnh: AP/Muhammad Zubair.

Vài giờ sau vụ sập, người phát ngôn của lực lượng cứu hộ khẩn cấp, Bilal Faizi, cho biết tất cả những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát đã được đưa ra ngoài và đội cứu hộ đã dọn dẹp xong hiện trường.

"Phần mái của hai phòng học bị sập trong khi các em học sinh đang ở bên trong cùng giáo viên. Xe cứu thương và nhân viên quản lý thảm họa từ một cơ sở gần đó đã đến hiện trường trong vòng 5 phút sau khi nhận được tin báo", ông Faizi nói với AP.

"Gần 100 người đã tham gia vào chiến dịch cứu hộ. Việc sơ tán nhanh chóng đã cứu sống ít nhất 40 người", ông Faizi cho hay.

Theo AP, các vụ sập nhà không phải hiếm khi xảy ra ở Pakistan. Nhiều công trình được xây dựng bằng vật liệu kém chất lượng và các quy định an toàn thường bị bỏ qua để giảm chi phí.

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Nguồn video: VTV