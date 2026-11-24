Khoảng 8h ngày 24/11, người dân sống trên phố Nguyễn Văn Tuyết, Hà Nội bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ một ngôi nhà trong khu vực. Vụ việc khiến nhiều người hoảng loạn, chạy ra đường kiểm tra tình hình.

Trao đổi với phóng viên, chị Trịnh Ngọc C. (người dân sống gần hiện trường) cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, chị đang ở trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng nổ rất lớn. Âm thanh khiến chị cùng nhiều người xung quanh giật mình, lập tức chạy ra ngoài.

Theo chị C., khi ra đến đường, người dân chứng kiến cảnh tượng nhiều nhà dân bị ảnh hưởng, cửa kính vỡ vụn, mảnh vỡ văng tung tóe. Một số người bị thương nặng sau vụ nổ.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy khu vực xảy ra vụ nổ bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều mảnh kính, vật liệu xây dựng vương vãi trên đường. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp có mặt tại hiện trường.

Trao đổi với phóng viên lúc 9h20 ngày 24/11, ông Nguyễn Thành, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, theo thông tin báo về từ hiện trường, bước đầu xác định có 8 trường hợp bị thương được đưa đến các bệnh viện Đống Đa, Xanh Pôn và Đại học Y Hà Nội cấp cứu. Ngoài ra, một trường hợp tử vong đã được đưa về Bệnh viện Đống Đa.

Lực lượng chức năng đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh nguyên nhân vụ nổ và thống kê thiệt hại về người, tài sản.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.