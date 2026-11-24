Sáng 24/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn liên quan vụ nổ tại số nhà 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội. Theo VTC News, tại hiện trường, đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP Hà Nội, cho biết bước đầu xác định vụ nổ khiến 2 người chết, 6 người bị thương.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ nổ xảy ra tại một căn nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết, lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu nạn, cứu hộ.

Nhận tin báo của người dân, Trung tâm chỉ huy 114 đã điều động nhiều xe chuyên dụng của các Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2, 9, 10, 11 và 13 cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Ghi nhận tại hiện trường, ngôi nhà nằm giữa phố Nguyễn Văn Tuyết bị đổ sập.

Một căn phòng của người dân sống tại tầng 2 khu tập thể đối diện hiện trường vụ nổ bị thổi bay cửa kính, nhiều đồ đạc hư hại.

Lực lượng chức năng huy động chó nghiệp vụ đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát.

Lực lượng chức năng tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn mang đến hiện trường nhiều cưa máy, kích, kìm cộng lực cùng đèn chiếu sáng công suất lớn để thực hiện công tác cứu hộ.

Xe cứu thương được huy động chuyển nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Camera an ninh ghi lại vụ nổ lớn trên đường Nguyễn Văn Tuyết ở Hà Nội Hình ảnh từ camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ nổ lớn sáng 24/11 trên đường Nguyễn Văn Tuyết (Đống Đa, Hà Nội). Vụ nổ khiến nhiều người dân hoảng loạn bỏ chạy.