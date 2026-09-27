Ngay sau sự cố, khoảng 30 lính cứu hỏa cùng 3 chó nghiệp vụ đã được huy động đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. Tính đến ngày 27/9, lực lượng chức năng đã đưa ra khỏi đống đổ nát 6 thi thể.

Theo đài truyền hình quốc gia ERT và các phương tiện truyền thông địa phương, giấy tờ tùy thân tại hiện trường cho thấy 4 trong số các nạn nhân là công dân Mỹ, gồm hai nam và hai nữ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận thông tin này với báo chí, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những người bị nạn.

Hiện trường vụ nổ lớn nghi rò rỉ khí gas ở khu du lịch, 6 thi thể được tìm thấy dưới đống đổ nát. Nguồn clip: Phụ nữ mới

Sức công phá từ vụ nổ không chỉ phá hủy hoàn toàn tòa nhà hai tầng mà còn khiến gạch đá, vật liệu văng khắp lòng đường, làm hư hỏng nhiều ô tô đỗ gần đó. Lực lượng cứu hỏa cho biết có hai phụ nữ tại một tòa nhà trên phố Lysikratous bị thương.

Nhà chức trách đã nhanh chóng sơ tán các công trình xung quanh để đảm bảo an toàn, và theo lời một người dân địa phương, những người được sơ tán chủ yếu là khách du lịch.

Sự việc cũng gây ảnh hưởng đến một nhà thờ gần hiện trường, khiến mục sư quản nhiệm phải thông báo chuyển buổi lễ Chủ nhật tuần này ra ngoài trời.

Thị trưởng Athens Haris Doukas nhận định nguyên nhân vụ nổ nhiều khả năng là do rò rỉ khí gas nghiêm trọng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ việc.