Hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết. (Video: Người dân cung cấp)

Khoảng 8h ngày 24/11, một vụ nổ lớn xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội, khiến một ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều công trình xung quanh hư hỏng. Tiếng nổ lớn khiến người dân trong khu vực hoảng hốt.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại hiện trường, căn nhà số 168 Nguyễn Văn Tuyết, nơi kinh doanh cháo lòng, bị đổ sập.

Nhiều công trình liền kề và đối diện bị ảnh hưởng bởi sức ép từ vụ nổ. Khu vực xảy ra sự cố có nhiều nhà dân, cửa hàng kinh doanh nằm sát nhau.

Một số nhà ở gần hiện trường bị vỡ kính, các công trình xung quanh bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện của nhiều đơn vị đến hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và xử lý sự cố.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 10 huy động 2 xe chữa cháy. Khu vực 2 điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 1 xe chữa cháy. Khu vực 13 và khu vực 9, mỗi đơn vị bố trí 1 xe cứu nạn, cứu hộ. Khu vực 11 huy động 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 1 xe chữa cháy.

Các lực lượng khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai nhiệm vụ cứu hộ, tìm kiếm người gặp nạn và xử lý những nguy cơ phát sinh sau vụ nổ.

Lực lượng chức năng huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân.

Theo chia sẻ của một nhân chứng, nhà người này cách hiện trường khoảng 200m nhưng vẫn nghe tiếng nổ lớn, cảm nhận rõ rung chấn khiến cả căn nhà rung chuyển. Người dân khu vực gần vụ việc cũng cho biết một số nhà bị vỡ kính sau tiếng nổ.

Nhiều nhân chứng kể lại thời điểm xảy ra vụ việc, tiếng nổ lớn như bom khiến họ hoảng hốt. Người dân ở phố Thái Thịnh, cách hiện trường khoảng 300-400m, cho biết nhà cửa cũng rung nhẹ, nhiều người chạy ra đường kiểm tra. Khói bụi bốc lên mù mịt tại khu vực xảy ra vụ nổ.

Hiện tại, theo lực lượng chức năng, vụ nổ khiến 8 người thương vong. Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Viên Minh