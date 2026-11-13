Hiện trường vụ nổ khiến nhiều căn nhà đổ sập ở TP.HCM

Khoảng 10 giờ ngày 13/11, một vụ nổ lớn xảy ra tại cơ sở kinh doanh gas số 98 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM, khiến nhiều căn nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, sức ép từ vụ nổ khiến căn nhà kinh doanh gas đổ sập hoàn toàn, hai căn nhà liền kề gồm cửa hàng trái cây và tiệm sửa đồng hồ bị sập tường. Nhiều mảng bê tông, gạch đá, mái tôn và vật dụng từ các căn nhà đổ xuống, tràn ra một phần mặt đường.

Anh Hiếu, người dân gần khu vực cho biết, khoảng 10 giờ cùng ngày, anh nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. "Tiếng nổ làm ai cũng giật mình, chúng tôi chạy ra thì thấy nhiều nhà bị sập", anh Hiếu nói.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng hai xe cẩu được huy động để hỗ trợ tháo dỡ kết cấu, di dời các mảng bê tông lớn, mở lối tiếp cận những vị trí nghi có người mắc kẹt.

Đại tá Trần Trung Hiếu - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Ưu tiên cao nhất là tìm kiếm, tiếp cận và đưa những người có thể còn mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn.

Công việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn do các mảng bê tông, tường và kết cấu công trình đổ chồng lên nhau, chắn lối vào bên trong. Cán bộ, chiến sĩ phải khẩn trương tháo dỡ từng phần, đồng thời thận trọng di chuyển các cấu kiện để tránh gây nguy hiểm cho người có thể đang mắc kẹt phía dưới.

Các phương tiện chuyên dụng cũng được huy động nhằm đẩy nhanh quá trình tiếp cận hiện trường. Xe cứu thương có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đến các cơ sở y tế.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công lý, lúc hơn 13 giờ cùng ngày, khu vực xảy ra vụ nổ vẫn được lực lượng công an phong tỏa nghiêm ngặt. Nhiều cán bộ, chiến sĩ được bố trí tại các lối ra vào để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và bảo đảm điều kiện cho phương tiện cứu hộ hoạt động.

Bên trong khu vực phong tỏa, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm, cứu người. Những người bị thương được lực lượng chức năng đưa ra khỏi khu vực đổ sập để chuyển đi cấp cứu.

Bên ngoài, Công an phường Tân Thuận phối hợp với các lực lượng liên quan căng dây cảnh báo, kiểm soát người ra vào, giữ thông thoáng lối tiếp cận cho xe chuyên dụng và phương tiện cứu nạn, cứu hộ.

Đến thời điểm ghi nhận, công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương. Nguyên nhân vụ nổ, số người thương vong và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.