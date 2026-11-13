Hiện trường vụ nổ cửa hàng gas khiến nhiều căn nhà đổ sập

Đến hơn gần 16h chiều nay 13/11, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP HCM vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường vụ nổ cơ sở kinh doanh gas số 98 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra khoảng 10h cùng ngày. Tiếng nổ lớn phát ra từ cơ sở kinh doanh gas khiến căn nhà này đổ sập hoàn toàn. Sức ép vụ nổ còn làm một căn nhà liền kề bị sập tường, nhiều căn nhà khác trong khu vực bị ảnh hưởng.

Tại hiện trường, gạch đá, bê tông và vật liệu xây dựng từ công trình đổ nát tràn ra một phần mặt đường Bùi Văn Ba. Nhiều mảng bê tông lớn chắn lối vào, khiến việc tiếp cận bên trong gặp không ít khó khăn.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ. Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP HCM, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu người.

Các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ khẩn trương tháo dỡ từng phần kết cấu công trình bị sập, di dời những khối bê tông lớn để mở lối tiếp cận khu vực bên trong. Công tác tìm kiếm được thực hiện thận trọng nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ.

Lực lượng chức năng tập trung rà soát các khu vực bị vùi lấp, tìm kiếm dấu hiệu có người mắc kẹt. Các mảng bê tông, vật liệu xây dựng được di chuyển từng phần để tiếp cận sâu hơn vào đống đổ nát.

Bên ngoài hiện trường, Công an phường Tân Thuận phối hợp với các đơn vị liên quan căng dây phong tỏa, thiết lập khu vực cảnh báo và phân luồng giao thông.

Do tuyến đường Bùi Văn Ba có mật độ phương tiện lưu thông lớn, việc tổ chức điều tiết được triển khai nhằm bảo đảm lối di chuyển cho xe chuyên dụng và lực lượng cứu nạn.

Hiện tại công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được khẩn trương triển khai. Thông tin cụ thể về số người thương vong và nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.