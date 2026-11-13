Hiện trường vụ nổ cửa hàng gas khiến nhà bị sập, nhiều người thương vong

Chiều 13/11/2026, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong vụ nổ nghi do khí gas gây sập nhà xảy ra tại đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h5’ cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy PC07 Công an TP Hồ Chí Minh nhận được tin báo xảy ra vụ sập nhà tại địa chỉ số 81 - 83 - 85 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh.

Hiện trường vụ nổ nghi do khí gas gây sập nhà xảy ra tại đường Bùi Văn Ba.

Đại tá Trần Trung Hiếu trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giải cứu người bị vùi lấp.

Ngay lập tức, đơn vị đã điều động nhiều lực lượng tinh nhuệ phối hợp ứng cứu, bao gồm: Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7, Tổ Cảnh sát chữa cháy và CNCH (thuộc Đội Công tác chữa cháy và CNCH), Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1, Đội chữa cháy và CNCH Khu vực 4 cùng Công an phường Tân Thuận.

Tại hiện trường, vụ nổ đã khiến căn nhà số 81 bị đổ sập hoàn toàn và gây hư hỏng nặng nề cho các căn nhà liền kề (số 83, 85...). Gạch đá, xà bần văng tràn ra mặt đường Bùi Văn Ba khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh cũng xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giải cứu người bị vùi lấp.

Nhờ sự nỗ lực khẩn trương, đến hơn 13h cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm kiếm được 4 người từ khỏi đống đổ nát, hiện tại lực lượng đang khẩn trương tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân từ đống đổ nát. Đến nay có 13 nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giải cứu người bị vùi lấp.

UBND phường Tân Thuận cũng cho biết, địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh (PC01, PC07, PC09) và VKSND khu vực 6 khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt, đồng thời khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Theo UBND phường Tân Thuận, ngoài những người hàng xóm và người đi đường bị thương đã đưa đi cấp cứu, có 4 nhân viên đang làm việc tại cửa hàng gas bị vùi dưới đống đổ nát. Cảnh sát cứu nạn ,cứu hộ đã đưa được một người đàn ông bị thương trong tiệm sửa đồng hồ ra ngoài.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ tìm kiếm người mắc kẹt trong vụ nổ.

Chiều cùng ngày, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến 15h các bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận tổng cộng 13 nạn nhân trong vụ sập nhà tại phường Tân Thuận.

Tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập, đơn vị cử ê-kíp trực tiếp đến hiện trường phối hợp cùng Trung tâm Cấp cứu 115 sơ cứu nạn nhân và đã tiếp nhận 5 trường hợp. Trong đó, ba nạn nhân khác gồm thiếu nữ 15 tuổi, một phụ nữ 45 tuổi và một nam giới 39 tuổi bị thương phần mềm, rách da và xây xát vùng mặt, tay chân.

Một người dân được đưa ra khỏi đóng đổ nát.

Sau khi được khâu vết thương, chụp X-quang kiểm tra, cả ba đã được xuất viện. Một ca còn lại được chẩn đoán chấn thương sọ não, chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115. Bệnh viện điều trị tích cực một ca, nhưng sau đó tử vong.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh cần nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn khi sử dụng gas nhằm phòng ngừa cháy, nổ đáng tiếc xảy ra./.