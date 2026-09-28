Hiện trường vụ lật xe buýt chở du khách Philippines ở Đức

AP đưa tin, theo hãng DPA của Đức, chiếc xe buýt chở du khách Philippines đã lao khỏi đường cao tốc và bị lật khi đang trên đường đến lễ hội Oktoberfest ở Munich sáng 27/9 (giờ địa phương), khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường sau khi một chiếc xe buýt du lịch lao ra khỏi đường cao tốc và bị lật ở Buchloe, Đức, ngày 27/9/2026. Ảnh: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/AP.

"Chiếc xe buýt đã lao ra khỏi đường cao tốc gần thị trấn Buchloe, thuộc vùng Ostallgäu của Đức, vào khoảng 6h sáng theo giờ địa phương", DPA dẫn lời các quan chức.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc xe buýt nằm nghiêng tại một khu vực, trong khi các đội cứu hộ đang làm việc gần đó.

Ông Martin Cornils, người phát ngôn của cảnh sát giao thông tại Fürstenfeldbruck, cho biết tại hiện trường rằng đoàn du lịch này đang trên đường đến lễ hội Oktoberfest, theo DPA. Lễ hội thường niên nổi tiếng này đã bắt đầu từ 8 ngày trước đó.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định và vẫn đang được điều tra.

DPA ban đầu đưa tin xe buýt xuất phát từ Zurich, Thụy Sĩ, đến Milan, Italy. Tuy nhiên, các quan chức sau đó cho biết có khoảng 35 người trên xe - ít hơn so với ước tính ban đầu - và tất cả hành khách đều là công dân Philippines. Hai tài xế xe buýt không bị thương.

Trước đó trong tháng này, 5 người đã thiệt mạng khi một xe buýt du lịch của Hà Lan gặp nạn ở miền Đông Thụy Sĩ.

Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn xe buýt trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT