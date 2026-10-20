Hiện trường vụ cháy tại Phùng Khoang: Xung quanh có gì?

Video cận cảnh hiện trường vụ cháy tại Phùng Khoang. Nguồn: Phúc Đức

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Sức khoẻ và Đời sống, ngày 20/10, vụ cháy tại ngõ 67 Phùng Khoang (Hà Nội) xảy ra vào sáng 19/10 còn để lại nhiều vật dụng cháy hỏng đổ ngổn ngang. Hiện trường vụ cháy đang được quây rào chắn, có lực lượng bảo vệ. Ảnh: Phúc Đức

Nhiều vật dụng, tấm tôn và khung sắt trên khu đất. Một số phần mái, vách tôn bị đổ sập, biến dạng; đồ đạc, vật liệu xây dựng và các vật dụng sinh hoạt nằm lẫn trong đống đổ nát. Ảnh: Phúc Đức

Quan sát tại khu vực xảy ra vụ cháy, một số công trình phía trong được dựng bằng khung sắt, vách tôn với nhiều màu sắc khác nhau. Có vị trí, phần tường bên ngoài bị ám đen, trong khi mái và vách tôn xung quanh cong vênh, đổ nghiêng. Các vật dụng như bàn ghế, đồ nhựa, bao tải và tấm lợp nằm ngổn ngang trên nền đất. Ảnh: Phúc Đức

Chiếc xe bị cháy trơ khung. Ảnh: Phúc Đức

Khu vực xung quanh hiện trường có nhiều nhà xưởng, kho bãi, công trình được quây bằng tôn, mái lợp tôn và bố trí liền kề. Một số đoạn đường nội bộ chạy giữa các dãy nhà tôn, bên trên có hệ thống dây điện, dây cáp kéo ngang. Ảnh: Phúc Đức

Phía bên trong dãy công trình này các tấm tôn, khung sắt và vật liệu, phế thải nằm chất đống. Ảnh: Phúc Đức

Một đoạn dãy công trình này được sử dụng làm gara ô tô và bãi đỗ xe ô tô. Ảnh: Phúc Đức