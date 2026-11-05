Hiện trường vụ cháy ở trường THCS Kim Liên mới làm 1 người tử vong

Trưa 5/11, một vụ cháy xảy ra tại Trường Trung học Cơ sở Kim Liên, số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhận được tin báo cháy tại khu vực dãy phòng học của nhà trường. Ngay sau đó, nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sỹ được điều động đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thông tin ban đầu cho biết, học sinh trong trường đã thoát ra ngoài.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ cháy tại Trường Trung học Cơ sở Kim Liên (mới), lực lượng chức năng phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Do trường đang xây dựng, học sinh được bố trí học tại các phòng tạm bằng tôn. Toàn bộ học sinh và giáo viên đã được sơ tán khỏi khu vực. Lực lượng chức năng đã huy động 5 xe chữa cháy đến hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ./.