Hiện trường vụ cháy nhà ở New York, 15 người thương vong

AP dẫn thông tin từ Sở Cứu hỏa thành phố cho biết, đám cháy bùng phát dữ dội tại một ngôi nhà hai tầng ở New York vào rạng sáng 5/11 (giờ địa phương), khiến 6 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương, trong đó có 3 lính cứu hỏa và 2 sĩ quan cảnh sát.

Hơn 200 nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ cháy ở một căn nhà thuộc khu phố Sunset Park, Brooklyn. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được xác định.

“Khi đến nơi, chúng tôi thấy lửa bao trùm mọi tầng. Khói lửa phun ra từ mọi cửa sổ, bùng lên ngay trước cửa chính”, ông Kevin Woods, Chỉ huy trưởng lực lượng cứu hỏa, cho biết tại cuộc họp báo gần ngôi nhà gỗ bị cháy đen nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường vụ cháy nhà ở khu Sunset Park thuộc quận Brooklyn, thành phố New York, ngày 5/11/2026. Ảnh: AP/Yuki Iwamura.

Lực lượng cứu hỏa đã giải cứu 4 người, tiếp cận qua lối sau của ngôi nhà để cứu 2 người bị mắc kẹt phía sau các song sắt cửa sổ, ông Kevin nói thêm.

Đám cháy được khống chế sau khoảng 3 giờ. Vụ hỏa hoạn cũng làm hư hại một ngôi nhà liền kề. 8 người dân sống gần đó đã phải sơ tán.

“Đây là một vụ hỏa hoạn tàn khốc. Sẽ mất rất nhiều thời gian để khu phố này vượt qua nỗi đau khi mất đi những người hàng xóm, và hồi phục”, Thị trưởng Zohran Mamdani phát biểu tại cuộc họp báo.

Danh tính các nạn nhân chưa được công bố.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra. Một viên pin lithium-ion đã được tìm thấy tại hiện trường, nhưng chưa rõ liệu nó có liên quan đến nguyên nhân vụ cháy hay không, Sở cứu hỏa cho biết.

Ngôi nhà vừa xảy ra vụ hỏa hoạn được xây dựng từ năm 1915, theo hồ sơ bất động sản thành phố.

Tuần trước, một vụ cháy do pin điện đã khiến một bé trai thiệt mạng ở Bronx. Đây là một trong hơn 400 vụ cháy tại thành phố có liên quan đến pin lithium-ion trong năm nay vốn khiến hàng chục người thương vong, theo các quan chức cứu hỏa.