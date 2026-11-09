Hiện trường vụ cháy lớn ở nhà hàng lẩu gà, trăm người dập lửa
Nhà hàng kinh doanh lẩu gà lá é trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, TP Quảng Ninh cháy lớn. Toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.
Chiều 9/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lưu Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hạ Long, TP Quảng Ninh cho biết vụ cháy xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày tại nhà hàng kinh doanh lẩu gà lá é Đà Lạt trên đường Trần Quốc Nghiễn.
Vào thời điểm trên, người dân phát hiện ngọn lửa bốc cao bên trong nhà hàng nên báo lực lượng chức năng.
Nhận tin báo, 5 xe cứu hỏa cùng khoảng 100 người có mặt hiện trường để hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, do lửa cháy quá lớn, toàn bộ nhà hàng bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người.
Đến khoảng 16h20 cùng ngày, lực lượng PCCC khống chế được ngọn lửa. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
Một số hình ảnh tại hiện trường:
Ngoài ra, trong lúc cháy, ngọn lửa bốc cao khiến khói ám đen 2 biệt thự bên cạnh nhà hàng. Cửa sổ, cục nóng điều hòa của hai biệt thự này cũng bị ngọn lửa làm hư hỏng.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chay-lon-nha-hang-lau-ga-tren-duong-bao-bien-tram-nguoi-dap-lua-2573093.html